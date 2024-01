Carlos Franganillo y Marta Carazo ya tienen fecha para su primer duelo en Telecinco y TVE

Mediaset presentará este viernes la nueva etapa de ‘Informativos Telecinco‘ con el fichaje de Carlos Franganillo y el estreno de un nuevo plató. Una nueva era que arrancará el lunes 15 de enero. Y esa es la fecha elegida también por TVE para el debut de Marta Carazo al frente del ‘Telediario 2’.

El 15 de enero era una fecha fijada en el calendario desde hace semanas por parte de Mediaset para el debut de Carlos Fanganillo, el nuevo director y presentador de ‘Informativos Telecinco 21 h’ en relevo de Pedro Piqueras, que se despidió de la audiencia tras su jubilación el pasado 21 de diciembre.

Con ello, Carlos Franganillo volverá a la televisión dos meses después de ser apartado por TVE desde que se conoció su fichaje por ‘Informativos Telecinco’. Desde el día que se anunció su salto a Mediaset, la cadena pública optó por situar a Ana Roldán, habitual sustituta del presentador al frente del ‘Telediario 2’.

Curiosamente, Carlos Franganillo tendrá que competir en su debut en ‘Informativos Telecinco’ con su amiga y compañera Marta Carazo. La hasta ahora corresponsal de TVE en Bruselas se estrenará también el próximo lunes como nueva presentadora del ‘Telediario 2’. De modo, que TVE ha querido esperar al estreno de los nuevos ‘Informativos Telecinco’ para intentar deslucir su estreno con la llegada de su nueva presentadora.

Carlos Franganillo, el líder de los nuevos ‘Informativos Telecinco’

Más allá de la llegada de Carlos Franganillo, ‘Informativos Telecinco’ arrancará una nueva etapa con un nuevo plató, nueva sintonía y una nueva manera de dar las noticias con un renovado equipo de presentadores después de producirse un terremoto de cambios.

Una nueva era en la que los informativos tienen como objetivo no influir en la vida política. «El objetivo no es influir en la vida política española sino buscar una nueva manera de contar las noticias. El objetivo es intentar ofrecer una información independiente y no tomar partido por una fuerza política u otra«, recalcaba Alessandro Salem, CEO de Mediaset este miércoles en un acto institucional.

Junto a Carlos Franganillo en la edición de las 21:00 horas, el equipo de ‘Informativos Telecinco’ se completa con Laila Jiménez y Arancha Moralesal frente de la versión matinal, Ángeles Blanco e Isabel Jiménez que estarán al frente de la edición de las 15.00 horas; y David Cantero, Leticia Iglesias y José Ribagorda en la edición del fin de semana.