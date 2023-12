Marta Carazo llega ya al ‘Telediario 2’ de TVE: «Me ha costado aceptar, es una apuesta arriesgada»

Marta Carazo ha vivido este miércoles su puesta de largo en el plató del ‘Telediario’. La hasta ahora corresponsal de TVE en Bruselas llegaba este martes a Madrid y un día después ha tenido su presentación ante la prensa como nueva presentadora del ‘Telediario 2‘ en relevo de Carlos Franganillo.

La periodista vuelve a Torrespaña después de tres años y medio como corresponsal en Bruselas y vive esta nueva etapa con mucho entusiasmo. «Es un reto muy grande e imprevisto», destacaba durante la presentación a la que ha acudido El Televisero.

Marta Carazo llega al ‘Telediario 2’ para tomar el relevo de su compañero y amigo, Carlos Franganillo, que se estrenará también como presentador de ‘Informativos Telecinco’ tras la jubilación de Pedro Piqueras. Y aunque ambos pasarán a ser rivales, la periodista deja claro que son muy amigos y que no lo ve como competencia.

Como presentadora del Telediario, Marta Carazo quiere aportar su manera de trabajar. «Ser natural, no tengo otra manera de contar las cosas; hay que contar las cosas con naturalidad, entenderlas muy bien para poder explicarlas, es la forma en que me siento cómoda y creo que funciona», destacaba.

¿Cuándo recibiste la llamada para ofrecerte presentar el ‘Telediario’ y qué te dijeron?

Han pasado tantas cosas, ha sido tan intenso todo que no sé. Hace dos, tres semanas. Y me dijeron ‘¿sabes que se ha ido Carlos Franganillo?’ y yo dije ‘sí, claro’. Fue una conversación larga en la que me dijeron que habían pensado en mí para sustituirle por ser alguien de la casa, por tener una larga trayectoria y por la visibilidad que tenía en Bruselas y que les gustaba mi forma de contar las cosas y de trabajar y que si quería venirme.

¿Te costó tomar la decisión o dijiste enseguida que sí?

No, si me ha costado, me ha costado porque esto es una apuesta arriesgada, hay que querer asumirla. Yo no soñaba con ser presentadora de televisión ni presentar el informativo más importante del país, que no quita que ahora si sea un sueño pero en ese momento no. No lo esperaba y yo estaba muy bien en Bruselas, también personalmente porque tengo allí a la familia, y estaba bien con los compañeros.

Bruselas es una corresponsalía muy complicada, es cuando llevas un año, año y medio cuando empiezas a saber por donde te viene el aire. Y cuando pasan dos te manejas bien y al tercero ya pues estaba como pez en el agua. Aparte del mal tiempo de Bruselas me gustaba todo lo demás. Entonces no ha sido una decisión fácil, la he querido pensar bien pero al final la balanza que se ha inclinado es que esto es un lujo intentar hacer algo con el ‘Telediario’ desde otro punto de vista. Yo ya he hecho muchos especiales con Carlos, no era algo ajeno pero me hace ilusión y me da vértigo.

¿Ya hay una fecha clara para tu estreno al frente del ‘Telediario 2’?

Será en enero de 2024, estamos trabajando porque queremos limar cosas. Será en enero seguro, pero ya diremos la fecha.

Se publicó en su momento que te habían ofrecido presentar el ‘Telediario 1’ cuando se marchó Ana Blanco antes de elegir a Alejandra. ¿Fue verdad? ¿Y si entonces dijiste que no, que te ha hecho decir ahora que sí?

Bueno a ver entiendo que cuando se piensa en sustituir a alguien en el ‘Telediario’ se tienen muchos nombres en la cabeza y mi nombre estaría en ese momento. Si que quiero decir que para mí la elección de Alejandra Herranz fue soberbia. Es verdad que es amiga, pero aparte de eso me parece que es una persona que sabe comunicar muy bien y que encaja muy bien en un ‘Telediario’ como el de las 15 horas que es tan apresurado.

Y sobre lo que me ha hecho decir ahora que sí pues yo ya llevaba tres años y medio en Bruselas, en algún momento tendría que plantear volverme. Y hay algo que me gusta del ‘Telediario’ de las nueve de la noche que es que incorpora el formato de los especiales temáticos que para mí es lo más. La suerte de trabajar en esta casa es que tenemos una red de corresponsalías muy potente y que sabemos hacerlo muy bien. Yo he participado en algunos de esos especiales y los he disfrutado muchísimo. Y el poder ahora participar desde la esencia de un especial, conducirlo y el poder hacer además reportajes me apetece mucho. Ha sido un poco todo lo que ha hecho que diga que sí.

¿Qué pensaste cuando te enteraste del fichaje de Carlos Franganillo por Telecinco y qué te ha dicho él cuando se supo que vas a ser tu su sustituta?

Pues le dije ‘joe macho’ (risas). Me quedé sorprendida como todo el mundo. Pero soy amiga de Carlos y al día siguiente hablamos por teléfono y hemos hablado varias veces. Yo le respeto profundamente. Carlos además de buena persona es súper profesional y a veces te llegan ofertas y oportunidades y me parece totalmente respetable que cada uno siga su camino. Él ha tenido la gran suerte al igual que yo de tener como escuela a TVE, que para mí es la mejor, que no digo que el resto no lo sean. Yo conozco gente en las privadas que es muy buena porque además en Bruselas me he relacionado mucho con compañeros. Y él ha tenido esa suerte y puede hacer lo que quiera en la vida.

Y yo hablé con él antes de tomar la decisión de venirme y estaba encantado, me dijo que para él era maravilloso que se quedara esto en mis manos porque de alguna manera le deja tranquilo por esa cosa que tienes siempre que te vas. Igual que yo ahora que dejo Bruselas. Y toda la suerte del mundo para él y para mí. Nosotros somos muy amigos y seguiremos siéndolo.

¿Y cómo vas a llevar lo de ser rivales y competir en el día a día? ¿Vais a enviaros el dato de audiencia todos los días?

Pues mira a lo mejor hacemos un chascarrillo. Yo he tenido la gran suerte de que aquí no me he tenido que medir nunca por las audiencias. Aparte no he sido una persona de estar muy pendiente de ellas. La gran suerte de trabajar en la televisión pública es que tienes que trabajar por hacer el mejor producto posible y yo sé que hay que mirar las audiencias pero tenemos el lujo de hacer cosas que otras teles no se lo pueden permitir. Y aunque sea algo que tenga menos audiencia, nosotros tenemos que seguir haciéndolo. La audiencia será la que sea pero para mí no es una competición. Si me lo tomara así no sé si habría dicho que sí porque estaría más nerviosa. Para mí es volver a casa, a Torrespaña a hacer lo mejor con gente que sé que trabaja fenomenal y Carlos tendrá su reto y yo el mío y seguiremos siendo amigos.

Carlos tenía mucha personalidad en pantalla. ¿No sé si te has planteado cómo va a ser ese primer día y el toque que le vas a dar al ‘Telediario’?

Con mucha naturalidad. No he pensado en lo que haré y en cómo será ese primer día. Imagino que estaré nerviosa. Le resto importancia porque en Bruselas yo me he encontrado en situaciones muy complicadas en directo. Yo me he enfrentado a situaciones en las que el entrevistado a treinta segundos de entrar en directo me ha dicho que no me iba a responder a esa pregunta, allá tú. Y esas situaciones me han dado cierto bagaje. Cometeré errores como todos, al principio y al final. Empezaré de una manera y creceré mucho como en todo lo que he hecho.

Es verdad que en los informativos siempre está puesto el foco pero en los de RTVE más por ser la televisión pública. ¿Eso te da miedo? Porque es verdad que Franganillo por su carácter y por su forma de presentar esquivaba las polémicas que se pudieran generar…

Me da responsabilidad, más que miedo. Yo llevo muchos años aquí. Y he vivido muchísimas etapas, mejores, peores, horribles y de todo. Para mí la calidad de los informativos y el buen trabajo ha estado siempre en la calidad del profesional que estuviera al frente independientemente de que fuera de un lado o del otro. Yo sé que estamos bajo el escrutinio y que tenemos que estarlo porque somos una televisión pública pero espero poder mantenerme en el centro que es lo que creo que tenemos que hacer porque yo he sido así siempre.

Soy consciente de que habrá momentos en los que habrá críticas a TVE y saldrá mi cara, pero es inevitable, no le quiero dar más importancia de la que tiene siempre que yo esté tranquila conmigo misma. Yo soy una persona que si no está tranquila con algo lo digo, y mis jefes lo saben.

Es verdad que los informativos de las nueve suelen estar muy marcados por el sello de autor del rostro que lo presenta. ¿Cuál va a ser tu seña de identidad? ¿Vas a hacer también pequeños editoriales como se hace en otras cadenas?

Bueno al final yo creo que cada uno hace su trabajo. Tenemos muy claro en TVE lo que es hacer un buen trabajo. Editoriales creo que no porque el ‘Telediario’ no está para editorializar, hay otros espacios y tertulias para hacer eso. El sello es un trabajo en equipo y lo que yo puedo aportar aparte de todo mi esfuerzo es la naturalidad y el saber transmitir todo lo que se cuenta, el conectar con el espectador, que puede parecer fácil pero no lo es. Para mí esa es la clave para que el espectador elija ver un informativo u otro.

¿Cómo valoras el hecho de que TVE apueste por dos mujeres para presentar sus ‘Telediarios’ y por una mujer para el prime time, algo a lo que no estamos acostumbrados desde hace años?

A mí me parece una apuesta muy inteligente y valiente. Yo no soy de las que digo que por ser mujer se es mejor. No, pero me parece valiente. Si a ti te parece que la mejor candidata es una mujer y en la otra edición hay otra mujer, ¿por qué hay que tenerle miedo? ¿Por qué tiene que haber una pareja? Me parece fenomenal que en otras cadenas sean hombres si creen que es el perfil que necesitan. Y como decía antes, de Alejandra soy muy amiga y me parece que vamos a hacer un gran trabajo juntas y nos vamos a divertir mucho.

Trabajaréis juntas en especiales….

Claro, haremos especiales juntas. Queremos mantener la esencia de apostar por ‘Telediarios’ temáticos y mejorarlo. A mí ese es un formato que me gusta y que es muy interesante para el público y somos los mejores haciéndolo. Pero el ‘Telediario’ del día a día hay que levantarlo ahí sentada detrás de la mesa y eso también es un reto.

¿Cómo ves esta etapa que se avecina ahora?

Es una etapa interesante. Vengo de la política internacional, no estoy tan metida aunque venimos de unos meses en los que la política nacional se ha colado mucho en Bruselas (risas). Creo que es un reto en el que vamos a ver muchas cosas y el reto es contarlas bien.

¿Y cómo ves el momento que vive RTVE?

No lo sé. Creo que siempre RTVE ha salido salir de las situaciones en las que se ha visto envuelta, a veces justificadas y otras no. Lo digo todo el rato pero es que llevo 25 años y he vivido de todo. En RTVE hay profesionales buenísimos que siempre salvan el barco. Y con lo demás pues hay que trabajar e intentar ser lo más equilibrado posible y deberte al espectador. Al final una televisión pública tiene que ser cuidada, de calidad, rigurosa, centrarse en otras cosas que el resto no pueden y en darle al espectador lo que necesita.

¿Vas a ser también editora del informativo?

No, ahora no. Voy a participar en el equipo de edición pero de momento va a seguir todo el equipo con Luis Poyo a la cabeza y los adjuntos seguirán siendo los mismos. Y eso fue una de las cosas que me ha primado a la hora de decidir, yo pregunté y hablé con el editor y pregunté si seguía el mismo equipo porque para mí era una garantía al ser un equipo más que solvente.

¿Cómo te va a cambiar la vida dejar Bruselas por Madrid? ¿Te vas a traer a la familia?

Todavía estoy aterrizando, llegué ayer. Vendrán ahora por Navidad y luego a partir de enero yo voy a ir y venir todo lo que pueda. Ellos se quedan allí. Tengo tres hijos, uno está aquí pero dos están allí y no les puedo romper el curso escolar. Entonces yo iré y vendré todo lo que pueda. Ya en verano pues nos moveremos todos. Al final había que volver en algún momento, las corresponsalías de TVE tienen un tope, no te puedes plantear quedarte a vivir allí. Pero allí hay tanta intensidad de trabajo que no te da tiempo a plantearte nada.

¿Vas a echar de menos Bruselas y los consejos europeos?

Sí. En Bruselas se trabaja muchísimo. Aquí voy a vivir mejor. En Bruselas yo trabajaba 14 horas al día siempre pero hay un ambiente increíble entre los corresponsales españoles y lo pasamos bien en los consejos europeos dentro del agotamiento. Es todo muy intenso.

¿Conoces ya a quién va a ser tu relevo en Bruselas?

No, aún no lo tienen decidido. Sé que están pensando y lo tendrán que decidir pronto porque no es una corresponsalía que se pueda quedar vacía. Yo tenía vacaciones ahora por Navidad pero el 7 de enero estaba de vuelta.