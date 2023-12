‘OT 2023’: Conoce el reparto de temas y todas las sorpresas de la gala especial de Navidad

Con la llegada de diciembre, la academia de ‘OT 2023‘ se prepara para la Navidad. Noemí Galera y Manu Guix han sorprendido este viernes a los concursantes al repartir los temas de su gala de Navidad. Y es que como el día de Navidad, el 25 de diciembre cae en lunes, Amazon Prime Video emitirá una gala especial de Navidad de ‘Operación Triunfo’ como ya sucediera en TVE en 2017.

Al ser festivo, ese día no habrá gala en directo y Amazon Prime Video ofrecerá un especial de ‘Operación Triunfo‘ en el que no habrá ni nominaciones ni expulsiones. Una gala que no afectará a la mecánica de esta edición pero que servirá para celebrar las fiestas con todos los concursantes de esta generación.

En la gala especial de Navidad de ‘OT 2023’ participarán los dieciseis concursantes. Así, los expulsados volverán a reunirse con sus compañeros para interpretar temas específicos para estos días. Pero además también actuarán en esa gala los tres presentadores de esta edición: Chenoa, Xuso Jones y Masi Rodríguez.

‘OT 2023’ hará un parón con su gala especial de Navidad

Por si fuera poco, los profesores que ayudan cada día a los concursantes a preparar las canciones de las galas, es decir Manu Guix, Mamen Márquez, Vicky Gómez, Abril Zamora, Vic Miralles y Pablo Lluch también actuarán en la grupal que abrirá la gala junto a los concursantes.

Además será una gala muy especial pues por primera vez, todas las actuaciones contarán con música en directo gracias a una orquesta sinfónica. Y por si eso fuera poco, Noemí Galera también ha anunciado la presencia del coro Barcelona Gay Men’s Chorus.

Lo que por ahora se desconoce es si los concursantes de ‘OT 2023’ podrán irse a casa a disfrutar de la Nochebuena con sus familias y pasarán la Nochevieja juntos en la academia como ya sucediera en 2017 o si en cambio Gestmusic y Amazon Prime Video decidirán que los concursantes permanezcan en la academia todas las fiestas alejados de sus familias.

GRUPAL + PROFESORES – ‘NAVIDAD, NAVIDAD’ (LUIS MIGUEL)

JUANJO Y ÁLVARO – «IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR (ANDY WILLIAMS)

ÁLEX MÁRQUEZ Y LUCAS – «BENDITA TU LUZ» (MANÁ Y JUAN LUIS GUERRA)

SALMA Y NAIARA – «FAROLITO» (GLORIA ESTEFAN)

VIOLETA Y DENNA – «SANTA’S COMING FOR US» (SIA)

BEA Y RUSLANA – «TE REGALO» (CARLA MORRISON)

OMAR Y PAUL – «HIGH» (LIGHTHOUSE FAMILY)

CHIARA Y SUZETE – «ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE» (BRENDA LEE)

CRIS Y MARTIN – «LAST CHRISTMAS» (WHAM!)

GRUPAL – «HAPPY XMAS (WAR IS OVER)» (JOHN LENNON)