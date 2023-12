Encuesta: ¿Quién quieres que sea el cuarto expulsado de ‘OT 2023’: Álex o Salma?

Este lunes 18 de diciembre, ‘OT 2023‘ ha celebrado su gala 4 en Amazon Prime Video. Ha sido una gala de gran nivel que ha terminado con la expulsión de Denna y con como nominados, que se jugarán su expulsión dentro de dos semanas pues la próxima semana se emitirá una gala especial por el día de Navidad.

La cuarta gala de ‘OT 2023’ dio comienzo con la actuación grupal al ritmo de «Sweet Caroline» de Neil Diamond. Después, fue el turno de las nominadas de la semana, Denna y Violeta, y más tarde las actuaciones del resto de concursantes.

Tras la expulsión de Denna, llegaba uno de los momentos más bonitos de la noche en ‘OT 2023’: la elección del nómada favorito. Después de que Bea lo fuera la semana pasada, en esta ocasión los más votados por el público eran Ruslana, Chiara y Martin. Como ya es habitual ha sido Masi Rodríguez la encargada de anunciar que la nómada favorita de esta semana con el 26% de los votos era Ruslana.

💥 Y la #NómadaFavorita de la #OTGala4 es… RUSLANA 💙 Se convierte en la PRIMERA CONCURSANTE que CRUZA LA PASARELA esta noche ✨ CHIARA y MARTIN también han sido de los más votados 🤝



🔵 LLEGAN LOS VEREDICTOOOOOOOOS 😱👀👉🏻 https://t.co/zJXULxhGSE pic.twitter.com/ul1Ln3qtqc — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 18, 2023

Después, llegó el momento más esperado de la cuarta gala de ‘OT 2023’, la valoración del jurado formado por Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero, que en esta gala 4 además ha contado con la participación de Carlos Rivera como jurado invitado. No ha sido un día fácil para ellos pues el nivel era muy alto.

Bea y Chiara, salvadas por los profesores y compañeros

Pablo Rouss era el encargado de dar la primera nominación de la noche al hablar con Salma. «Sabemos que esta canción era salir de tu zona de confort, lo valoramos mucho pero notamos que no te has dejado llevar del todo, te hemos notado con duda y eso no puede ocurrir», le decía el productor musical.

El segundo en ser nominado era Álex Márquez. En esta ocasión era Cris Regatero la encargada de revelarlo. «Esto está muy complicado, el nivel está alto. Has empezado el tema fuera de tempo y nos ha faltado algo de peso vocal. Había algo que nos fallaba y te proponemos para nominación», le decía la locutora de Los 40.

Lo mismo le sucedía a Chiara. «A nivel vocal te hemos visto en conjunto bien, pero creemos que no es suficiente así que te tenemos que proponer para abandonar la academia», le anunciaba Pablo Rouss a la concursante después de haber actuado en trío junto a Álex y Lucas.

Finalmente, Cris Regatero nominaba a Bea. «Felicitarte por el atrevimiento de tocar el piano en este escenario. Pero o más importante de esta letra es contar historias, para mí esta actuación prometía ser absolutamente emotiva pero ha habido algo que me ha sacado de la narrativa que ha sido la dicción y no te hemos entendido. Te ha dominado un poco la canción en algunos momentos», aseveraba la locutora.

Tras las nominaciones del jurado era el turno de los profesores de la academia de ‘OT 2023’. Noemí Galera, como directora de la academia, felicitaba a los concursantes por el nivel «espectacular» de la noche. «Habéis trabajado mucho cada uno de vosotros y eso se ha notado. Es un horror solo poder salvar a uno de vosotros. Y los cuatro estamos de acuerdo en que quien debe cruzar la pasarela porque tiene un talento indiscutible y es una artista completísima es Chiara», recalcaba Noemí.

Justo después, eran los compañeros los que tenían que decir a quién salvaba cada uno de ellos y decidían que la concursante que tenía que cruzar la pasarela y salvarse de las nominaciones fuera Bea con 5 puntos frente a los 4 de Salma.

Vota en la encuesta: ¿Quién quieres que sea el cuarto expulsado de ‘OT 2023’?

Con la salvación de Chiara y Bea, Álex y Salma se quedaban como nominados y se jugarán su continuidad en la academia de ‘OT 2023’ dentro de dos semanas, el 1 de enero pues la semana que viene no habrá expulsión.