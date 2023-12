Marta Flich tuvo que cortar esta grave insinuación de Laura Bozzo en la final de ‘GH VIP 8’

La salida de Laura Bozzo de ‘GH VIP‘ como cuarta finalista de la octava edición del reality ha generado un sinfín de reacciones. La peruana, visiblemente alterada, no dudó en reprocharle a sus compañeros su trato hacia ella por lo que, según ella, considera motivos que han favorecido su expulsión. Los reproches no se han quedado ahí puesto que un día después y en plena final, Laura Bozzo ha vuelto a cargar contra compañeros como Carmen Alcayde.

La discusión entre ambas ha provocado que Laura Bozzo estallase cargando contra el propio reality: «A mí no me van a traer acá para seguir usándome todo el concurso». «Has estado en un reality y estamos en la gran final de ese reality y ayer fuiste la gran protagonista de la semifinal y estás aquí y me acabas de decir que no te arrepientes y que estabas aquí», le ha contestado la presentadora. Lejos de quedarse callada, la cuarta finalista ha vuelto al ataque: «Por supuesto y yo pensaba que estaba tranquila para ver la gran final y no usándome como el mono chistoso para que se burlen de mí».

Unas críticas que Marta Flich no ha tolerado y ante las que ha saltado visiblemente molesta: «No digas lo que yo no he dicho y lo que no es verdad. Yo no te considero un mono y nadie te está tratando de esa forma. Te estoy diciendo que por qué tienes esa inquina hacia Carmen Alcayde». «Yo acá no voy a hablar nada», ha sentenciado Laura Bozzo ante lo que ha añadido: «Yo tengo las pruebas suficientes para hablarlo en una exclusiva y a Telemundo, mi cadena. Yo no cobro y no soy como otros que cobran».

El futuro de Laura Bozzo tras su salida de ‘GH VIP’

Un golpe bajo que Marta Flich no ha pasado por alto. «Laura, un segundo. Estamos en la final de ‘GH VIP 8’. Tú luego irás a Telemundo y contarás lo que te dé la gana, por supuesto, pero creo que te debes a este concurso», le ha sentenciado. «Estoy un día salida de esta casa y mi mente está alterada», ha querido excusarse la exconcursante para, acto seguido, criticar a Carmen Alcayde por «utilizarla como un instrumento».

«Nunca fui su hermana, era su instrumento para poder tener publicidad. La gente no sabe las cosas que he vivido en esa casa ni todo el terror que he sufrido psicológicamente», ha apuntillado. Por si fuese poco, Marta Flich ha destapado los contratos y exclusivas que Laura Bozzo ha cerrado tras su polémica salida de la casa. «Laura Bozzo a lo mejor se va a Telemundo, pero mañana se va a ‘DeViernes!'», ha dado a conocer la presentadora de la gala.