El monumental choque entre Carmen Alcayde y Belén Rodríguez que paraliza ‘GH VIP’

Tras su inesperada expulsión como sexta finalista de ‘GH VIP‘, Carmen Alcayde no ha tenido una calurosa acogida en el debate dominical. La exconcursante ha tenido que hacer frente a su polémico paso por el concurso. Además de ello, la valenciana también ha hecho frente a las fuertes críticas de Belén Rodríguez. No han sido las únicas puesto que Carmen también ha tenido que hacer frente a todo lo que se ha dicho sobre ella.

Después de ver las críticas que ha suscitado su paso por el concurso, Carmen Alcayde ha defendido su papel en la casa. «Un poco cobardica sí que soy en el sentido que no me gusta eh cuando hay mucha batalla si yo me pongo también a guerrear y eso se va a salir de madre, voy a perder los papeles y eso no me gusta. Prefiero retirarme un poco», ha declarado. De igual manera, la valenciana se ha excusado diciendo: «Yo no he sido falsa. Yo he querido llevarme bien con todo el mundo. Para mí tanto el team azul, todos los días les daba los buenos días y ellos a mí jamás… Para mí el team era para nominar y luego tenía más afinadad con los míos».

Sobre su relación con Laura Bozzo, Carmen ha subrayado: «Ella es la que me traicionaba todo momento, pero me da igual porque me compensaba». La exconcursante tampoco ha dejado pasar por alto las críticas de Belén Rodríguez: «Estoy harta de que me llame falsa porque yo no soy así, yo lo que no quiero es discutir, quiero ser feliz». Por su parte, Belén Rodríguez le ha dado todo un golpe bajo a Carmen Alcayde a cuenta de su reciente expulsión: «La gente no la ha querido. Quiero decir, no la han echado porque eran más odiados otros, pero es verdad que está aquí por falsa, por traicionera y por cobarde».

Lejos de quedarse callada, la tertuliana le ha afeado haber traicionado a sus compañeros: «Hizo la pelota para que no la nominaran. Traicionó a Karina; una señora mayor que la animaba todos los días». «Eso no es verdad, no la traicioné. ¿Por qué la traicioné?», ha asegurado visiblemente molesta la principal aludida. Por su parte, Belén Rodríguez le ha asestado un nuevo golpe: «En el momento en que vio que Laura no tenía apoyo traicionó también y jugó con los sentimientos de su amigo Albert porque estuvo como ha hecho en otras ocasiones por el show más que por la amistad».

«Lo de la cena está cortado. Yo no sabía que iba a ser la tragedia griega, ¿vale?», se ha defendido Carmen. Unas palabras que han generado gran polémica en plató puesto que Belén Rodríguez le ha asestado un nuevo golpe: «Eso no lo dijiste». «Está diciendo una cosa que es mentira», ha apuntado Yola Berrocal. De vuelta a su conflicto con Belén Rodríguez, la sexta finalista ha vuelto a soltar: «Me duele muchísimo que yo con Belén no le he hecho nada, hemos sido compañeras, amigas… Ha pagado en mí cosas que no tenía que pagar». «Mentira, mentira. Yo me he ceñido al concurso de Carmen Alcayde. Únicamente lo que he hecho en el debate es comentar lo que ella ha hecho en la casa», ha vuelto a defender la tertuliana.

Carmen Alcayde, a la yugular de Belén Rodríguez

La tensión entre las dos ha ido a más puesto que Carmen Alcayde le ha afeado su actitud: «Dijiste «ya sabrás tú por qué no somos amigas» ¿Esto es comentar el concurso? Y dijiste «piensa tú por qué no somos amigas» Eres incapaz de perdonar. El rencor mata a las personas». «Eres una montajista, utilizaste a tus hijos por esto, ¿Qué me dices? Que no te tengo ningún rencor y me eres indiferente», le ha soltado Belén visiblemente cabreada. «La que has sido cobarde has sido tú», ha señalado la exconcursante ante lo que Belén le ha asegurado: «Yo no me he acordado de Carmen Alcayde en un año. Carmen se mete en un concurso que yo soy comentarista y yo me he ceñido a comentar su concurso. A mí Carmen Alcayde me importa cero patatero».

Ion Aramendi interviene para zanjar el asunto

Una versión que Carmen parece no haber creído puesto que le ha soltado: «Para pasar de mí me ha tenido en la boca todo el concurso». «Que me das igual, que me das lo mismo», ha vuelto a repetir Belén. En la misma línea, la colaboradora le ha arreado: «Me estuve conteniendo para no hacerte daño, ¿lo comprendes?». Justo antes de zanjar su disputa, Carmen Alcayde ha vuelto a incidir: «Con toda la ilusión estaba de reportera antes de entrar y me dijo «te vas a cagar, te voy a destrozar»». «Mentira. No. Mentiras no. Yo «te voy a destrozar» no lo he dicho en ningún momento. Yo dije «te vas a cagar». No pongas en mi boca nada que no he dicho. De hecho, lo haces mucho», le ha reprendido Belén antes de que Ion Aramendi diese por zanjada su particular contienda.