El ‘guantazo’ de Belén Rodríguez a Carmen Alcayde sin miramientos en pleno ‘GH VIP’

El debate de ‘GH VIP‘ ha revolucionado la casa con motivo de los tensos cara a cara propuestos por la organización. Uno de ellos ha sido el que ha enfrentado a Laura Bozzo y Belén Rodríguez. Dicho encuentro se ampara bajo el marco de una dura prueba que, por si fuese poco, ha puesto en jaque el dinero del premio final. En concreto, si Carmen Alcayde pronuncia una palabra el premio final se verá rebajado en dos mil euros. Si por el contrario consigue mantenerse en silencio, logrará incrementar la cuantía del premio en dos mil euros. Tras la explicación, Belén Rodríguez no ha tardado en aparecer en la sala.

«Buenas noches, Me sorprende que te hayas puesto la peluca de Laura después de la rajada monumental que has tenido desde la semana pasada que te has salvado la primera y pensabas que ya no era favorita. Desde mi punto de vista yo pienso que has utilizado a Laura para integrarte en el equipo naranja a raíz de un tuit que os pusieron y ahora crees que no la necesitas y ahora puedes hablar de ella, traicionarla y demás. Me alegro en este cara a cara que no tengas la peluca. Yo pienso, es solo mi opinión que no quiero que te vengas victimizando otros quince días», le ha afeado en un primer momento.

Belén Rodríguez también ha aprovechado para excusarse asegurando: «Yo me limito a comentar vídeos de lo que tú haces en el concurso y lo que tú dices». Al hilo de esto, la colaboradora ha continuado arreándole: «Yo nunca he pedido tu expulsión ni creo que la pida porque no juego con el pan de nadie. No me chocó porque ya lo has hecho en otras ocasiones que antepusieras el show a los sentimientos de las personas. Animaste a Michael a ir a cenar con tu amigo Albert y eso le costó la expulsión a tu amigo Albert porque tuvo una noche absolutamente desquiciaste. Tampoco entendí que te gasté una broma antes de entrar, tú sabías que era una broma y que aprovecharás ese momento para victimizarte».

La tajante réplica de Carmen Alcayde

Una vez Belén Rodríguez ha abandonado la sala, Carmen Alcayde ha podido desahogarse. «La verdad que me ha chocado mucho porque le tengo cariño. Esto que estaba diciendo lo último es la broma y es una manera de tomármelo a coña. Lo de Michael es realmente su opinión», ha comentado. En la misma línea, Alcayde ha recordado cómo animó a Michael asegurando que no le tenía que importar lo que opinase el público, pero que no lo hizo en ningún momento por el show.

Carmen Alcayde también se ha pronunciado sobre las críticas a su relación con Laura. «No tengo esa percepción creo que el team naranja lo fundamos todos. Laura nunca ha sido tan dura conmigo como lo fue el día que nos salvamos. Mi mochila está llena de piedras cada vez más y me cuesta cada vez más, a veces… Las bromas de Pili y Mili se entiende cuáles son, pero hay veces que no son bromas, que son unas maneras de hablar un poco más bruscas y me cuesta más resetear», ha declarado.

Sobre su tenso encuentro con Belén Rodríguez, Carmen Alcayde ha querido poner en valor el papel de la colaboradora: «Me ha chocado mucho porque le tengo cariño. Me la esperaba de ella. Es buena colaboradora y se lo lleva todo aprendido y respeto mucho su opinión. No ha sido muy difícil (quedarme callada), la verdad. Me lo esperaba más difícil cuando me están atacando no soy de tirarme a la yugular».