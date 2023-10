Belén Rodríguez abre un cisma a Carmen Alcayde con su información del exterior en ‘GH VIP’

Carmen Alcayde no atraviesa por su mejor momento dentro de la casa de ‘GH VIP‘. La concursante, que se encontraba débil tras recordar a sus hijos en la casa, ha recibido la visita de una examiga que le ha dejado totalmente desestabilizada. Se trata de Belén Ro, quien ha entrado junto a Anabel Pantoja en la casa con la misión de esconder un cheque secreto.

Durante su entrada a la casa, parece ser que Belén Ro le ha hecho un feo gesto a Carmen Alcayde. De igual manera, la tertuliana le ha asegurado: «Cuando nos despedimos te dije que te ibas a cagar y estoy en ello». Un hecho que ha provocado que la concursante se derrumbase. De hecho, Carmen Alcayde no ha podido contener las lágrimas y esto no ha pasado inadvertido para el presentador, quien poco después conectaba con ella para interesarse por su estado en la casa.

Este ha sido el momento de Belén Ro contra Carmen Alcayde. #GHVIPDBT4

pic.twitter.com/taojG1sef8 — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) October 8, 2023

«La verdad es que no me ha parecido bien que Belén me dijera «¿te acuerdas lo que te dije antes de entrar?, que coincidimos aquí en la alfombra roja el primer día y me dijo «voy a ir a por ti choni». Bueno que nos llamamos choni antiguamente. «¿Te acuerdas lo que te dije antes de entrar? Pues estoy en ello» y me hace así luego le digo «éramos amigas»», ha recordado Carmen.

Acto seguido, la concursante ha hecho hincapié en su amistad con Belén Ro. «Yo no he tenido nada con ella salvo en ‘Sálvame’ hubo un tema que ella lo pasó muy mal, yo colaboraba y no sé, tampoco es que opinara nada raro. Yo no he hecho anda contra Belén, la admiro como profesional».

En la misma línea, Carmen Alcayde le ha afeado su actitud a su compañera: «Me parece que entrar aquí que no tengo ninguna información del exterior hacerme así y a decirme «estoy en ello y recuerda por qué no somos amigas» no lo veo nada bien. Tengo ganas de llorar y ya está, pero bueno, no voy a llorar aquí ahora».

«Allá ella»: el recado de Carmen Alcayde a Belén Ro en pleno directo

Lejos de quedarse callada, Carmen Alcayde le ha mandado un duro reproche: «Allá ella. Si ella quiere entrar aquí con esa inquina a una concursante… Yo creo que desde que he entrado por esa puerta, seré Carmen Alcayde, pero soy una concursante, ¿Que haré cosas mal? Por supuesto, muchísimas, pero que no me vengas aquí a desestabilizar y a sacarme el dedo. No sé, en fin, me parece un poco cruel, pero remontaré».

Finalmente, Carmen Alcayde ha recordado su amistad en el pasado con Carmen: «Fuimos muy amigas muchos años y compartimos muchas cosas, pero antes de que pasara lo de ‘Sálvame’ nuestra relación estaba fría. Ella iba por un lado, yo por otro… Yo no tenía inquina contra ella». En ese momento, el presentador le ha pedido que lo viese como si fuese en broma. «No lo ha hecho esa manera. La conozco mucho»., le ha interrumpido al borde del llanto la concursante.