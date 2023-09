La sentenciadora frase de Belén Rodríguez contra Kiko Hernández que trae cola en ‘Fiesta’

Este sábado 16 de septiembre, Kiko Hernández y Fran Antón se han dado por fin el sí quiero en una ceremonia celebrada en Melilla con casi 400 invitados en los que ha habido grandes ausencias como María Patiño o Belén Esteban. Otra de las que tampoco ha acudido ha sido Belén Rodríguez, que desde hace meses tiene una guerra abierta con quién fue su amigo.

La boda de Kiko Hernández ha sido uno de los temas principales de ‘Fiesta’ este sábado. Y aprovechando que Belén Rodríguez estaba presente, Emma García no dudaba en preguntarle por qué pensaba de la boda de Kiko Hernández con Fran Antón.

«Estoy tan emocionada que no puedo ni hablar Emma», reaccionaba de primeras Belén Rodríguez. «Es que no puedo hablar de estos temas ya lo sabéis», apostillaba entre risas aludiendo a los temas judiciales que tiene pendientes tanto con Kiko Hernández como con La fábrica de la tele. «¿Pero no te mueve nada por dentro?», preguntaba entonces Kiti Gordillo. «Es que no puedo hablar nada de este tema de nada», insistía Belén Ro.

Pero Emma García no se daba por satisfecha e insistía en preguntarle. «¿Me puedes contestar con si o no? ¿Asombrada con esta boda y esta celebración de esta pareja tu que has conocido a esta persona?», repreguntaba la presentadora. «Es que te lo dije una vez ni es mi circo ni son mis monos. Y aunque pudiese hablar es que no me interesa nada. Te lo digo de verdad», respondía con contundencia la colaboradora.

Belén Rodríguez, muy dura con Kiko Hernández: «Esta persona me da absolutamente igual»

«¿Pero no te remueve nada?», preguntaba sorprendida Emma. «No, es un tema súper lejano en mi vida y que yo llevo todo el día viendo el directo de ‘GH VIP’. Estoy en otras cosas», reconocía sin pudor. «Pero habéis sido amigos durante muchísimo tiempo, algo se te tiene que remover por dentro», volvía a decir Kiti Gordillo. «Creedme, no siento absolutamente nada, esta persona me da absolutamente igual», sentenciaba Belén Rodríguez. «Te estás haciendo la dura porque habéis compartido muchas cosas durante muchos años. Es imposible no sentir nada. Y sino sientes es que entonces no erais tan amigos», soltaba Kiti.

Era entonces cuando Luis Rollán y Marisa Martín Blázquez echaban un cable a Belén Rodríguez al decir que es un tema sobre el que la colaboradora ha pasado página. «No habla ni bien ni mal ni dentro ni fuera de las cámaras», aseveraban sus compañeros. «Es que no me interesa nada», repetía Belén.