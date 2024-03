El indigesto desencuentro de Carmen Alcayde y Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’: «Eso no»

Este martes se ha vivido una gran tensión en el plató de ‘Así es la vida’ entre Alejandra Rubio y Carmen Alcayde a raíz de un corte que le daba la ex-concursante de ‘GH VIP 8’ al hablar de Edmundo Arrocet y su novia recordándole a ella lo que le ha pasado al salir a la luz su relación con Carlo Costanzia.

Todo ha sido después de que el programa que presentan Sandra Barneda y César Muñoz se haya hecho eco de las palabras de Edmundo Arrocet contestando a todos los que han cuestionado y criticado su nueva relación negando que las fotografías fueran un montaje o un posado pactado.

Así, Sandra Barneda le preguntaba a Alejandra Rubio lo que pensaba ella de las palabras de Edmundo Arrocet. «Yo puedo entender a Edmundo en esta situación. Es molesto tener a la prensa todo el día», aseveraba de primeras. «¿Tú crees que la chica tiene a la prensa detrás todos los días?», le preguntaba la presentadora. «Pues la verdad que no lo creo», respondía ella. «Sobre todo porque si es una pareja que está bien y se quiere, ¿cuál es la noticia?», apostillaba por lo bajo Carmen Alcayde.

Tras ello, Alejandra Rubio ha querido como ella misma decía «echar un cable a Edmundo». «Que ella se supone que haya dicho que si sale una foto mía se acaba la relación y no sé cuanto. A ver de verdad, cada uno sabe con quién se lía y se hace pareja. Si no quieres salir en una foto no haberte liado con una persona conocida, también te lo digo», soltaba la hija de Terelu.

Y era cuando Carmen Alcayde no dudaba en darle un ‘guantazo’ a su compañera al ponerle a ella de ejemplo. «Alejandra, cariño, eso no. También podríamos decirte a ti no haberte liado con Carlo para no salir en todas partes», le replicaba la colaboradora. «¿El qué?», le preguntaba Alejandra desafiante. «Que también se te puede decir a ti no haberte liado con Carlo, que es el hijo de Mar Flores y no saldrías en todas partes», insistía Alcayde.

«No nos equivoquemos»: Alejandra Rubio se enfrenta con Carmen Alcayde

«Bueno a ver ni que yo trabajara ahora…», espetaba Alejandra. «Pero nadie elige de quién se enamora», insistía Carmen Alcayde. «Pues eso es lo que acabo de decir», soltaba Alejandra. «No, has dicho que no haberse liado con alguien conocido», le contradecía su compañera. «Pero a ver, Carmen, lo que has dicho no tiene sentido porque mi vida es pública y si mi vida no fuera pública podrías hacer el comentario que has hecho. Entonces no nos equivoquemos. Si yo estuviera con una persona anónima pues todavía», añadía Alejandra Rubio.

Era entonces cuando Sandra Barneda trataba de zanjar el enfrentamiento entre las dos colaboradoras de ‘Así es la vida’ y aseguraba que se había perdido y ya no sabía si estaban hablando de Edmundo Arrocet o de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, que era el siguiente tema a tratar en la escaleta del programa.

Tras estar durante el programa un tanto enfrentadas, al final de ‘Así es la vida’ tanto Alejandra Rubio como Carmen Alcayde aclaraban que estaba todo bien entre ellas y que no tenían ningún problema. «Que nos ha dado tiempo a arreglarnos ehhh», aseveraba Alcayde cuando los presentadores despedían el programa y le pedía a Alejandra que le diera la mano para reflejarlo.