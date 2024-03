Sandra Barneda condena con gran crudeza lo visto de Carmen Borrego en ‘Supervivientes’

Sandra Barneda no ha podido contenerse este martes en ‘Así es la vida’ y se ha posicionado en la guerra entre Carmen Borrego y Ángel Cristo en ‘Supervivientes 2024’. Así, aunque ha dicho que tiene que ser neutral al ser presentadora de los debates de los domingos, la catalana no ha podido morderse la lengua.

Todo se ha producido después de que ‘Así es la vida’ haya ofrecido el nuevo enfrentamiento entre los dos concursantes de ‘Supervivientes 2024’ en el ‘Puente de la Concordia’ que acabó con Carmen Borrego llamando «psicópata» a Ángel Cristo y él negándose a solucionar las cosas con ella.

Al volver del vídeo y tras escuchar las críticas de Almudena del Pozo a Ángel Cristo, Sandra Barneda toaba la palabra para intentar dar la cara por el hijo de Bárbara Rey. «Yo no es por defender a nadie, porque aquí tengo un problema porque no quiero entrar, son concursantes de ‘Supervivientes’ y voy a estar bastante neutral en todo. Pero es que Ángel ha dicho algo, que es, que ‘durante meses, porque yo di una entrevista, estuvieron hablando de una manera o no y colocándose a favor de mi madre. Entonces directamente enseguida yo no voy a ir con la concordia’. Él tiene un argumento», recalcaba la presentadora.

Tras escucharla, Gema Fernández le replicaba al decirle que Carmen Borrego no es que estuviera en contra de Ángel Cristo sino que solo había dado su opinión. «Ella no ha machacado y él ha ido a a buscar la guerra», incidía la colaboradora. Justo después, era Carmen Alcayde la que cuestionaba que lo de «viejita» estuvo mal pero también lo de «psicópata».

Algo sobre lo que Alejandra Rubio ha tratado también de cuestionar pero justificando a su tía provocando que Sandra Barneda no se contuviera al lanzar un guantazo a Borrego. «Lo dije ayer, pido perdón en nombre de Carmen, creo que no debería haber usado esa palabra, está muy feo, no es justificación pero están allí en una situación límite», soltaba la colaboradora y sobrina de Borrego.

Sandra Barneda sentencia a Carmen Borrego en su guerra con Ángel Cristo

«Desde luego me parece mucho más grave psicópata que viejita«, espetaba Sandra Barneda. «O sea entonces hay que tratarles por igual», sentenciaba la presentadora mientras Alejandra Rubio le daba la razón en eso. «Yo sé que ahí ella no ha estado bien y se arrepentirá cuando lo vea. Pero creo que se refiere a que Ángel tiene tanta calma discutiendo que les desquicia», añadía la hija de Terelu.

«A ver yo digo, que tiene tanta calma discutiendo porque quizás tiene tanto dolor acumulado. Yo quiero conocer y comprender a este Ángel Cristo que es un absoluto desconocido», destacaba Sandra. «Pero es que volvemos a la justificación», le replicaba Alejandra. «Yo esperaba de verdad estos primeros días ver a otro Ángel, pero creo que en momentos de se puede haber sentido atacado y hay personas que cuando se sienten atacadas atacan más fuerte», sentenciaba la presentadora.