Laura Bozzo, en shock ante la «vergüenza» vivida en ‘GH VIP’: «Me arrepiento de haber venido»

‘GH VIP‘ ha sometido a los concursantes a un severo juicio en plena gala del reality. A tan solo una semana de la final, los seis finalistas han tenido que hacer frente a las peores críticas además de comulgar con el veredicto de un juez. Laura Bozzo ha sido una de las concursantes enjuiciadas. De hecho, su proceso penal ha sido uno de los más comentados puesto que no ha dudado en rebelarse contra el programa.

En concreto, el espacio le acusaba de «veleta». Unas críticas a las que no ha dudado en contestar asegurando: «No voy a dar ningún tipo de respuesta. Esto me parece una verdadera vergüenza. Soy una persona que puedo cambiar de opinión». En la misma línea, la concursante no ha dudado en reconocer sus cambios de opinión: «Sí, pude haber cambiado de opinión en algunas ocasiones, pero yo no voy a ponerme a debatir con las personas que están acá. Es mi derecho porque también soy abogada y sé lo que puedo demandar».

Lejos de quedarse callada, Laura Bozzo ha solicitado incluso terminar el juicio: «Yo no voy a hablar con más o ninguna persona y voy a pedir por favor que me permitan abandonar esta sala porque no voy a seguir esta discusión». Visiblemente cabreado, el magistrado propuesto por ‘GH VIP’ le ha negado la petición al tiempo que, en reiteradas ocasiones, le ha pedido mantener la calma.

Esto ha provocado que Laura Bozzo volviese a cargar contra el espacio e incluso volviese a amenazar con abandonar la dinámica. «Quisiera hablar con producción», ha instado. «Parece que quiere abandonar la sala», ha apuntado la presentadora al ver el comportamiento de la concursante.

El arrepentimiento de Laura Bozzo en pleno juicio de ‘GH VIP’

Tras una pausa publicitaria, el juicio se ha reanudado y la concursante ha vuelto a replicar contra el reality. En esta ocasión, Laura Bozzo ha asegurado incluso que se arrepiente de formar parte del reality: «Me siento en shock porque éste es un juego, no es la realidad. En mi vida normal, que tengo fuera, no he tenido problemas de este tipo porque soy una persona que se dedica solamente a su trabajo y acá he tenido problemas y en este momento estoy arrepintiéndome y mucho de haber venido y haberme expuesto. Siento que esto es disparen a Laura. Esto ya me ha pasado más de una vez. Esto ya me ha pasado en mi vidaSé lo que es que me odien, que me ataquen o que me insulten…».

En la misma línea, la concursante ha proseguido defendiéndose de las acusaciones, en este caso del hermano de Carmen Alcayde. «Yo tengo un problema. A mí las formas me matan. Siempre tengo la razón, pero usted a mí me pica, yo contesto y grito y entonces, ¿quien queda mal? La loca que soy yo. Nadie se da cuenta de cómo me están provocando por detrás para que yo conteste», ha declarado.

Acto seguido se ha vivido un cara a cara en directo en el que Laura le ha espetado. «A mí me duele muchísimo porque tú no sabes las condiciones en las que hemos vivido nosotros ahí dentro tres meses. Condiciones infrahumanas», ha reconocido. Este comentario ha provocado las risas de Pilar Llori, lo que ha terminado por caldear el ambiente. «Bueno, si se van a burlar de mí, entonces yo me retiro porque no voy a estar en un lugar en el que se burlen de mí», ha amenazado. «Esto que usted acaba de ver es lo que he tenido que soportar ahí dentro tres meses. Gente que se burlaba, pero veo que también se está riendo y si él lo toma a broma…», ha proseguido diciendo mientras defendía su unión con Carmen.



«Aunque usted y todo el mundo se ría, ella va a ir conmigo an Acapulco y nosotras seremos amigas fuera», ha concluido. Poco después, Laura Bozzo ha proseguido defendiendo su amistad con Carmen ante su hermano: «Ni tú que eres su íntimo, su adoración y la vida entera de Carmen… Ni tú, ni nadie nos van a separar. Podrán decir lo que quieran, podrán criticar desde del desconocimiento de muchas cosas porque para mí ha sido un gran estrés estos tres meses, para todos y especialmente para mí y Carmen que estábamos nominadas».