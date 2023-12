Naomi se marca esta rajada contra Laura Bozzo que dinamitará la recta final de ‘GH VIP’

La guerra está servida dentro de la casa de ‘GH VIP’. Los conflictos entre Naomi y Laura Bozzo están a la orden del día. A pesar de haber firmado una tregua como grupo en el reality, la concursante no ha podido evitar cargar contra la peruana, quien de momento se mantiene al margen de las declaraciones de Naomi puesto que ésta se ha desahogado dentro del confesionario.

Tal y como han podido ver los espectadores del debate dominical, la concursante ha optado por la intimidad que le brinda el confesionario para poder desahogarse. En privado, Naomi no ha tenido reparo en destapar la verdadera cara que a su entender tiene Laura Bozzo. «Gala de Navidad y yo llego ahí con la idea de que con Laura no voy a tener más relación… por otdas las cosas que ha pasado y las perlitas que ha soltado por la boca», ha comenzado diciendo.

Tal y como narra, el comportamiento de Laura Bozzo cambió con Naomi una vez se proclamó a ésta como finalista. «Cambio radical de actitud de Laura. Evidentemente a mí si una persona me viene de buenas, pues yo voy a estar de buenas». Sin embargo, Naomi ha proseguido diciendo: «Yo lo que veo es como siempre haciendo y actuando por como cree que a la audiencia le gusta o no le gusta».

Sobre su silencio, la concursante ha asegurado no tener visos de compartir su opinión con Laura: «Tampoco le voy a decir lo que pienso a la cara porque si que creo que para lo que queda, mejor es estar bien en la casa». Lejos de quedarse callada, Naomi ha seguido destapando a su compañera: «Es campaña. Yo el buenismo repentino ahora de Laura Bozzo que quiere llevarse bien con todos, es campaña para ganar».

No ha sido lo único que ha desvelado Naomi. También ha ejemplificado su denuncia con el comportamiento de Laura con Luitingo, su enemigo íntimo en la casa. De igual manera, sobre su relación con ella, Naomi se ha mostrado tajante: «Sinceramente no se me olvida. Me dice qué rencorosa. No es rencor, es realismo. Ella sabe que lo que le gusta al público es cuando hace locuras. Su idea es hacer eso solo, pero no porque le apetezca, sino que actúa».

Lejos de quedarse callada, Naomi ha llegado a tildarla de ganadora de la edición. «Digo alto y claro que para mí un ganador de ‘GH’ tiene que ser una persona que ha sido natural y que no está actuando. La veo ganando eh, las cosas como son, pero no va a ganar por ser una persona natural. Va a ganar por ser graciosa».