‘La Promesa’: Avance semanal con un regreso insospechado y Catalina en riesgo de muerte

‘La Promesa‘ encarará una semana muy intensa que estará definida por un desolador incendio provocado por Jimena, por un intento de asesinato encubierto por parte de la implacable marquesa y con un regreso que nadie se espera, pero que, a buen seguro, será muy celebrado por los espectadores del serial.

La enajenación de la hija de los Duques de los Infantes es cada vez más extrema. Y el regreso de Manuel tras dos semanas en paradero desconocido no ha ayudado a que las aguas se calmen. Todo lo contrario. Jimena ha perdido el oremus y ha dado un paso más al incendiar la habitación en la que Catalina está secuestrada y narcotizada.

Los marqueses de Luján no tendrán más remedio que tomar cartas en el asunto ante la gravedad de los hechos y la decisión que toman apartará de Jimena de La Promesa. ¿Cuál será su destino? ¿Será capaz de soportar la lejanía con respecto a su amado Manuel o intentará acabar con todo?

Entretanto, el pánico y la incredulidad que inundan La Promesa se verán un tanto paliados por el retorno de un personaje muy querido, que partió hace unas semanas de palacio, pero que está de vuelta de forma inesperada. Aunque, eso sí, no todos se alegrarán de este regreso y ya descubrirán por qué.

Con todo esto, el público arderá en deseos por saber qué va a suceder en la ficción de La 1 de TVE esta próxima semana. Y en El Televisero te ofrecemos el avance semanal más completo por si no puedes esperar más a descubrir las tramas que van a marcar los capítulos del 18 al 22 de diciembre.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 252 – Lunes 18 de diciembre

Jimena incendia la habitación con Catalina

Un incendio se desata en La Promesa. Todos se afanan en extinguirlo. Catalina es la más perjudicada, porque ha inhalado demasiado humo. Aunque logra explicar quién fue la persona que lo originó: se trata de Jimena.

Manuel se siente muy culpable y Jana le pide que no se precipite. Rómulo también ha salido perjudicado por el incendio y deciden que el médico le examine por si hubiera complicaciones por su reciente enfermedad pulmonar.

Mientras todos luchan por minimizar los estragos que ha provocado este suceso, Mr. Cavendish está a punto de romper la relación comercial con Pelayo y Jerónimo. Pero el joven conde le convence para que no lo haga.

El nuevo plan de Lorenzo para librarse de Curro es que se aliste en el ejército. Tiene que conseguir que se vaya de La Promesa como así le ha ordenado la marquesa con apremio. De primeras no es algo que tiente sobre manera al muchacho, pero promete pensárselo.

Mientras, Abel determina que Catalina necesita oxígeno urgentemente y que hay que ir a buscarlo a otro pueblo lejano. Cruz, al enterarse de que su vida depende de ello, soborna al chófer para que se retrase todo lo que pueda.

Jimena sigue completamente enajenada y dice no recordar cómo se originó el incendio. Y los marqueses de Luján deciden que las cosas nos pueden seguir así y que ya ha llegado el momento de llamar a los duques de los Infantes.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 253 – Martes 19 de diciembre

Los duques se presentan en ‘La Promesa’

La llamada de los Duques no ha tardado en hacer efecto, pues estos se presentan de inmediato en La Promesa, y cuando ven el estado en el que se encuentra su querida hija se plantean tomar medidas drásticas contra los Lujan. Rómulo tiene una recaída y Abel confirma que debe cuidarse pero que no corre peligro.

La suerte opuesta a Catalina, cuyo estado se agrava por momentos, necesita pronto el oxígeno para depurar sus pulmones del humo que respiró en la habitación de Jimena. Curro tiene dudas sobre su futuro, le da vuelta a las palabras envenenadas de Lorenzo para convencerlo de que se aliste en el ejército, y le plantea sus cuitas al marqués.

Toda estratagema es válida para Valentín a la hora de intentar conquistar a María Fernández, para disgusto de Salvador. Lo que ninguno sabe es que alguien que cambiará las tornas está a punto de llegar a La Promesa. Urgidos por la frágil salud de Catalina, Pelayo y Mauro se disponen a acercarse a Villalquino para traer el oxígeno que necesita para salvar la vida.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 254 – Miércoles 20 de diciembre

El servicio de La Promesa recibe una inesperada visita

Los Luján exponen a los Duques de los Infantes la deriva de locura de Jimena, y estos optan por llevársela a su casa para que allí se recupere. A solas, Manuel le reconoce a Jana que esto ha supuesto un punto de inflexión en su matrimonio. Cruz presiona a Curro para que ingrese en el ejército y éste se niega. Lorenzo se molesta porque Cruz se ha precipitado y ahora va a ser mucho más difícil convencerlo.

Petra por fin puede hablar con Feliciano de sus verdaderos orígenes y éste vuelve a rechazarla. En la intimidad, Feliciano le confiesa a Teresa que su vida es una mentira y que no debió haber nacido; Teresa lo anima, nada de su pasado es culpa suya y no debe hundirse. Lope agradece a los Marqueses haberle traído de vuelta y se entera de que fue Mauro quien lo logró. Catalina cada vez está peor, necesita cuanto antes el oxígeno. ¿Llegarán a tiempo Pelayo y Mauro?

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 255 – Jueves 21 de diciembre

Feliciano y Petra ahondan la brecha entre ellos

Afortunadamente Pelayo y Mauro llegan a tiempo con el oxígeno. Catalina responde bien al tratamiento para felicidad de todos excepto Cruz. El Marqués se enfrentará a su esposa por su apatía con la salud de su hija. El interés de Curro por Alonso, y viceversa, sigue en aumento. Tío y sobrino tendrán un encuentro del que Jana será testigo, sacando conclusiones nada desencaminadas. Pero no es lo único que ocupa a Jana…

Ahora que Jimena está fuera, en el palacio de sus padres, queda más patente que nunca que su romance con Manuel es una quimera y los dos pactan poner distancia entre ellos. Gracias a la intervención de Feliciano, Salvador se empezará a dar cuenta de que la tregua amorosa entre María Fernández, Lope y él no lleva a ningún sitio. Teresa enfrenta a Feliciano a la realidad, no puede hundirse a consecuencia de su pasado, y más si él ni siquiera es responsable. Esto llevará al muchacho a hacer una revelación que dejará a todo el mundo sin palabras.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 256 – Viernes 22 de diciembre

Jana rompe definitivamente con Abel

Petra intenta no cruzarse con el resto del servicio. María Fernández ha conseguido dejar claro a Lope que su corazón no le pertenece, pero no ve el momento de declarar su amor a Salvador. Aliviado por la recuperación de Catalina, Alonso intenta tomar cartas en el asunto del retraso del chófer, pero Cruz ya se le ha adelantado despidiendo al empleado y mandándolo bien lejos.

Por su parte, Mauro comparte con Manuel su sospecha de que la avería en el sidecar fuera intencionada y no accidental. Cruz espera con angustia que la marcha de Jimena de La Promesa no trascienda entre sus amistades, algo difícil según Margarita.

Jana y Manuel siguen sin poder evitar encontrarse a solas y Abel sigue sin asumir que Jana ha roto definitivamente con él. El capitán no tira la toalla e insiste para que su hijo emprenda la carrera militar. Su actitud lleva a Curro a renunciar a todo lo que supone ser hijo de Lorenzo.