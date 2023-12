Las razones por las que ‘La Promesa’ tiene que cambiar su horario de emisión en TVE

‘La Promesa’ está dando serios síntomas de debilidad que, sin ninguna duda, deben hacer que en TVE se replanteen su ubicación más idónea antes de que sea demasiado tarde. ¿Debe volver a su horario primigenio? La respuesta es que sí. Y, además -insistimos- sin demasiada dilación.

Podríamos decir que ‘La Promesa’ ha sido la serie revelación de este año, pues levantó una franja maldita para La 1, que se situaba en torno al 5 o 6% de cuota de pantalla, y la encumbró a cifras que pronto llegaron al umbral del 10% y, más tarde, gracias a un crecimiento sostenido e imparable, alcanzaron el 12 y 13% con cierta regularidad.

De este modo, esa banda horaria de 16:30 a 17:30 horas pasaba de ser cuarta o incluso quinta opción de la tarde a imponerse sobre sus competidores y alzarse líder en muchas emisiones frente a ‘Amar es para siempre’ en Antena 3 y las ofertas de Telecinco. Primero, ‘Sálvame’, luego ‘Mía es la venganza’ y por último ‘Así es la vida’.

Este verano, lejos de decrecer por la habitual caída del consumo televisivo, ‘La Promesa’ se reforzó todavía más si cabe, haciéndose cada vez más imbatible frente a sus rivales más directos. Tras las vacaciones llegó a alzarse al 14% en algún capítulo; prueba de que no paraba de captar adeptos. Además, como hemos analizado en otras ocasiones, esta ficción cuenta con un público muy transversal.

Sin embargo, a partir de octubre las tornas fueron cambiando progresivamente. Recordarán que, a finales de septiembre, la cadena pública ejecutó la estrategia que se ha seguido históricamente en televisión con las series. De manera que trasladó ‘La Promesa’ a las 17:30 horas para que ‘La Moderna’, la nueva propuesta de ficción, ocupara el hueco que había conseguido conquistar la serie de Bambú.

Estrategias de programación que, a veces, surten efecto y otras no, como es el caso. Desde entonces la serie protagonizada por Ana Garcés (Jana Expósito) ha ido acusando un descenso paulatino, perdiendo fidelidad y sufriendo una caída en seguimiento ante la que no se puede mirar para otro lado. Lejos están esas cifras que se movían entre el 13 y 14% con asiduidad y los 1,1 o 1,2 millones de fieles en lineal.

Lo predominante es que ‘La Promesa’ esté por debajo de esa codiciada barrera del millón de televidentes y en torno al 10-11% en las últimas semanas. Además, este pasado jueves, 14 de diciembre, hubo motivos para activar las alarmas porque la ficción obtuvo un preocupante 10,2% de share y 855.000 televidentes. Uno de sus peores rendimientos en mucho tiempo.

Hay que retrotraerse al 14 de julio para ver una cuota de pantalla similar. Y lo que es peor: hasta el 31 de enero (tres semanas después de su estreno) para ver una métrica de espectadores tan baja. En aquella fecha reunió a 854.000. No fueron mucho mejores los resultados ayer viernes, pues el capítulo 251 de ‘La Promesa’ anotó un 10,6% y nuevamente estuvo por debajo de los 900 mil (872.000 seguidores). En otras palabras, ha pasado de liderar a ser tercera opción frente a Antena 3 y Tele5.

Así las cosas, que el serial se esté moviendo en cifras de telespectadores propias de su mes de estreno, cuando aún no se había consolidado en la parrilla, es motivo suficiente como para reconsiderar esta estrategia de programación fallida. Y es que, aunque esté pudiendo existir también una pérdida de interés por las enrocadas tramas, el factor fundamental de la pérdida tangencial de audiencia no es otro que su alterado horario.

El público no se está adaptando como se esperaba a esa nueva franja. Sin pasar por alto tampoco las pésimas herencias que recibe de ‘La Moderna’, que es incapaz de levantar cabeza. Sin ir más lejos, el jueves firmó un pobre 7,4% de share con 658.000 espectadores y ayer viernes empeoró aún más con un 7,1% y 615.000. En conclusión, esta apuesta no ha conquistado a la audiencia y no parece que vaya a remontar ya tras casi tres meses en antena. De modo que el titular es claro: TVE debe devolver ‘La Promesa’ a su horario original con urgencia antes de que la sangría sea mayor.