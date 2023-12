Beatriz Archidona frena en seco al sobrino de Ana Rosa por cómo se ha dirigido a ella

Raro es el día que Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa Quintana no la lía en ‘TardeAR’. Este jueves, el guionista y colaborador volvía a la «fila zero» en la que en esta ocasión ha tenido que coincidir con Beatriz Archidona a la que hace unos días llamó la «segundona».

«O sea, no solo me he quedado sin puente, que encima tengo que estar aquí contigo», le soltaba Beatriz Archidona al sobrino de su «jefa» a modo de recado por tener que coincidir con él en el programa y soportar sus ‘palos’. «Tranquila, que ansia tienes con meterte conmigo», le paraba Kike a la presentadora. «Estoy muy feliz de estar en el programa de ARchidona», confesaba con cierta sorna al usar las dos letras que siempre han identificado a su tía. Un comentario que hacía a Beatriz Archidona soltar una carcajada después .

Justo después, Kike se atrevía a lanzar un zasca a la directora y productora del programa, Xelo Montesinos. «Habéis dicho en la tertulia VIP lo importante que es tener relaciones y en el trabajo venir de buen humor. Ahora entiendo por qué Xelo muchas veces viene con esta cara a trabajar porque no hace el trabajo en casa», decía sin pudor.

Tras ello, el sobrino de Ana Rosa hacía referencia a que tenía al lado a otra Archidona porque estaba la hermana de la presentadora sustituta de ‘TardeAR’. «Me he dado cuenta de que no eras Ana Rosa en la primera publi porque ese engrase de caderas no lo tiene mi tía», le decía Kike. «Qué sinvergüenza eres», le espetaba Beatriz Archidona mientras Kike le mandaba un saludo a su tía.

«Ha sido muy lista y ha dejado aquí en el banquillo a Archidona y a Frank Blanco por si alguno se ponía malo. Hasta yo me he quedado», añadía el sobrino de Ana Rosa. «No me metas en líos Kike», le pedía Beatriz Archidona al guionista después de la que lio el martes con el desafortunado mote de Sonsoles Ónega.

Beatriz Archidona para los pies a Kike Quintana tras llamarle «segundona»

Después Kike Quintana aprovechaba para hablar de nuevo de las audiencias de ‘TardeAR’ bromeando pidiéndole a Archidona que le dijera a Ángel Cristo Jr. que se arreglara con su madre y le diera un masaje de tres horas viendo el programa y así tenían dos espectadores más. «Oye, que estamos subiendo, ya tenemos más de un millón», le recordaba Archidona. «Estamos a tope y cuando presentan los segundos más«, sentenciaba Kike pidiéndole a la hermana de Archidona que hablara.

Y como ella no contestaba, Kike Quintana no se cortaba nada. «Te veo muy callada, madre mía con lo que raja la segundona y la hermana no dice nada», soltaba el sobrino de Ana Rosa. «Pero ¿qué tiene que decir?», replicaba Beatriz Archidona tratando de defender a su hermana.

«Oye un momento, a ver cuántas personas de este país pueden decir que son la segunda de Ana Rosa Quintana, cuidado«, terminaba diciendo Archidona parando los pies a Kike Quintana.