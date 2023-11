Todos critican lo mismo nada más arrancar ‘OT 2023’ en Prime Video: «Lamentable»

La nueva edición de ‘Operación Triunfo’ ha dado el pistoletazo de salida este lunes por la noche en una gala llena de emoción, música y algunos errores. El renovado ‘OT 2023‘ se ha estrenado en directo desde la plataforma Amazon Prime Video y como en toda gala 0, no todo va como lo previsto. Son muchos los espectadores que se han dado cuenta de un error garrafal en la primera retransmisión del programa. Tantos, que se convirtió en uno de los temas principales del hashtag.

La gala 0 ha arrancado con una emocionada Chenoa que daba inicio a la nueva edición ante el grito del público de «Chenoa cruza la pasarela». Un emotivo momento que muchos han podido disfrutar desde casa, pero que otros no. Nada más empezar la gala, muchos usuarios de ‘X’ no han tardado en utilizar el hashtag para quejarse de un error de Prime Video que no les dejaba disfrutar de la tan esperada primera gala.

Durante los primeros minutos de ‘OT 2023’, numerosos usuarios de Amazon que han enviado el contenido desde la app a sus televisores, se han quejado de que no han podido ver la gala con sonido. Se trata de un error de la aplicación que solo permite a los usuarios que lo ven desde el ordenador disfrutar de la retransmisión con sonido.

Los más fanáticos del formato han colapsado el hashtag quejándose de la mala gestión de Amazon ante una velada tan esperada. «Prime luciéndose con un estreno sin sonido, un programa de cantar sin audio, me quedo loco», escribía un usuario de ‘X’ nada más empezar el programa. Han sido muchos los que también se han quejado de la mala calidad de imagen y la mala retransmisión durante los primeros minutos de ‘OT 2023’.

Señores de #OTGala0 la emisión no tiene sonido para mucha gente un programa de música no se lo puede permitir. — Charo Egea Garcia (@egea_charo) November 20, 2023

NO SE OYE NADAAAAA #OTGala0 — T (@ThingsTxell) November 20, 2023

#OTGala0 No funciona el audio del directo de la Gala 0 de Operación Triunfo @amazonvideo — Er Pedrete (@Er_Pedrete) November 20, 2023

Soy yo, o la calidad de la imagen es del 2001? Quieren hacer un homenaje, que nos fijemos solo en la voz y no en la apariencia o denota la decadencia del programa? #OTGala0 — Houdinii (@HoudiniiMain) November 20, 2023

Oye en la tele no me va, soy la única?

Solo me deja en el ordenador #OTGala0 — Rachel Berry (@tpwkrachel_) November 20, 2023

Soy el único que no escucha nada??? #OTGala0 — Monte (@montesco__) November 20, 2023

Prime luciéndose con un estreno sin sonido, un programa de cantar sin audio, me quedo loco😂😂😂 #OTGala0 — pabs ☽ (@MrPablico) November 20, 2023

Tras 3 actuaciones ha llegado el audio a la app de @PrimeVideo en TV #OTGala0 — Charly (@charly_alv4) November 20, 2023

Soy el único q pone la gala en Amazon y no tiene audio?? #OTGala0 — Aspirante A Miss 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@AspiranteAMiss) November 20, 2023

chicas no me va el audio en la tele #OTGala0 — nat ( ot era ) (@unpococlownn) November 20, 2023