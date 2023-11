La imponente advertencia de Emma García sobre Bárbara Rey tras lo dicho por Ángel Cristo

La entrevista de Ángel Cristo Jr., el hijo del domador y Bárbara Rey está dando mucho que hablar. Y es que los estremecedores titulares que dio ante Santi Acosta sobre su relación con su madre han dejado en shock a todos. Este sábado, ‘Fiesta’ ha analizado todo lo que contó Ángel y Emma García ha querido ser muy clara con sus colaboradores.

Dentro de todas las perlas que soltó Ángel Cristo García se encuentran que su madre le daba «orfidal dentro del biberón» porque dormía mal cuando era pequeño por una hernia de hiato y que le trataba como su sirviente. Además relataba que lejos de ser madre e hijo eran como un matrimonio.

‘Fiesta’ ha querido desplazarse hasta Totana donde se dirigía Bárbara Rey este viernes tras el fallecimiento de su hermano Salvador. Allí, el programa de Emma García ha podido hablar con la vedette sobre cómo se encuentra y que piensa de todo lo que ha dicho su hijo en el nuevo programa de Telecinco.

Emma García no dudaba en catalogar el testimonio de Ángel Cristo García como «estremecedor» y «espeluznante». Mientras que Aurelio Manzano se mostraba muy crítico con el hijo de Bárbara Rey. «Creo que, sin quitarle veracidad a lo que dijo, fue tremendamente injusto. Tendría que haber contado también un poco de su vivencia. El mea culpa por parte de él, porque en las próximas semanas van a salir informaciones…», advertía el colaborador.

Emma García, rotunda sobre Bárbara Rey: «No la juzguemos»

Unas palabras que desconcertaban a la presentadora que no entendía a que se refería con lo del «mea culpa». «Porque a lo mejor no toda la culpa la tiene la madre. De alguna manera, él tuvo la culpa en muchas cosas», defendía Aurelio. «Te digo una cosa, Aurelio, me pierdo. Hasta ahora, hemos escuchado una parte. Desconozco a qué te refieres. No es que haya un mea culpa. Él ha dicho: ‘He vivido esto, mi madre me ha amado así, era su forma de amar'», insistía Emma.

«Ya, pero cuando cuentas eso dejas a tu madre a los pies de los caballos. Y para no dejarla así, podría haber contado: ‘Yo hice esto, a mí me pasó esto con mi madre y mi hermana'», proseguía diciendo el colaborador de ‘Fiesta’.

Finalmente, antes de seguir emitiendo fragmentos de la entrevista del hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, Emma García paralizaba ‘Fiesta’ para hacer una clara advertencia a todos sus colaboradores. «Os digo una cosa, no juzguemos a Bárbara Rey«, pedía la presentadora justo antes de que Aurelio la interrumpiera. «¡Dejadme terminar! Vamos a ver, ¿cómo estaría esa mujer, según el testimonio del hijo, para actuar así? ¿En qué situación y cómo estaría mentalmente para hacer lo que dice su hijo que hizo?», concluía.