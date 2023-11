La revelación de Ángel Cristo sobre Bárbara Rey en ‘De viernes’ que supera toda previsión

Este viernes, Telecinco estrena ‘¡De viernes!’, su nueva apuesta por el corazón para el prime time con el objetivo de relanzar las audiencias después de la cancelación de ‘Viernes Deluxe’. Y para su estreno, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona ha conseguido una auténtica bomba: una entrevista exclusiva de Ángel Cristo García, el hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey que ya está generando mucha polémica.

Hace unos días, Telecinco lanzaba un impactante tráiler de la entrevista que Santi Acosta le ha hecho a Ángel Cristo García durante dos días. En total son ocho horas de grabación de las que dispone ‘¡De Viernes!’ y que comenzarán a emitirse este viernes con la presencia del propio Ángel en plató.

En ese tráiler, Ángel Cristo García lanza una serie de titulares que están dando mucho que hablar en todos los programas de Telecinco. «Mi casa de La Moraleja era una pesadilla, es un infierno por las peleas, los gritos, mucho miedo y sangre«, confiesa el hijo de Bárbara Rey. «La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Yo he visto a mi madre gastarse mucho, mucho, mucho dinero en el casino», prosigue diciendo sin pudor en esta entrevista.

Asimismo, Ángel Cristo dejaba claro que de todo esto su hermana Sofía no se enteró de nada porque estaba «24 horas drogada». Y al preguntarle de donde sacaba el dinero su hermana para la droga, Ángel no lo duda: del cuarto de su madre en el que siempre había mucho dinero. «Venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España«, remarcaba. Un chantaje en el que él fue clave pues fue el encargado de hacer las fotografías: «Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al rey de España y yo hago las fotos«.

Todos estos titulares han dejado devastadas tanto a Bárbara Rey como Sofía Cristo. Por si fuera poco, este mismo viernes ha fallecido Salvador, el hermano de la vedette. Una noticia que pillaba a Sofía en pleno directo en ‘Espejo Público’ donde ha dejado claro que no era un buen día y en el que ha marcado muchas distancias con su hermano asegurando que para ella su familia es su madre.

Ángel Cristo destapa lo que le hizo su madre: «Me daba orfidal»

Pero hay mucho más. ‘Así es la vida‘, el programa de Sandra Barneda y César Muñoz ha emitido nuevos extractos de la entrevista de Ángel Cristo García. Al preguntarle por qué ha decidido hablar ahora asegura que «es un asunto vital para poder ser feliz y volver a recuperar la ilusión y la fuerza que me hace falta para poder seguir adelante». «No puedo seguir huyendo de mi pasado y de mi familia, llega un momento en el que tienes que hablar de lo que he vivido para que nadie cuente las cosas como no son».

En otro fragmento de la entrevista de ‘¡De Viernes!’, Ángel Cristo García revela que su madre le contó que él nació con una hernia de hiato. «Me la detectaron tarde y yo lloraba muchísimo porque tendría tendría reflujo y me ardería el estómago. Y como no dormía bien y lloraba mucho me contó que a veces me ponía orfidal en el biberón para que durmiera mejor. El darme pastillas para los nervios ha sido algo recurrente en mi madre toda mi vida», destapa el hijo de Bárbara.

Unas declaraciones completamente impactantes que dejaban en shock a los colaboradores de ‘Así es la vida’ y que generarán aún más polémica. «Ella veía que había un problema pero como no identificaba cual la solución estaba en medicarme a mí», añadía. «Nos hemos quedado todos pegados. Lo que va a hacer Ángel Jr. es abrir la caja de pandora», aseveraba Sabndra Barneda. «Bueno la abrió Bárbara con su serie», matizaba Antonio Montero.