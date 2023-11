Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de ‘GH VIP 8’: Laura Bozzo o Zeus Montiel?

Así como sucediese hace casi una semana, ‘GH VIP’ ha programado una salvación durante la emisión del ‘Última hora’. A menos de 48 horas de que comience la gala semanal, Telecinco ha llevado a cabo la salvación de uno de los tres nominados. La audiencia ha dictado su veredicto al salvar sorprendentemente a Michael Terlizzi por lo que la decisión final se debate entre Laura Bozzo y Zeus Montiel.

Esta salvación se ha vivido después de que el pasado domingo Carmen Alcayde y Naomi saliesen de la lista de nominados debido al apoyo del público. En esa ocasión, Ion Aramendi les comunicó a las dos concursantes que eran la poseedoras de los porcentajes más bajos y que, por tanto, su estancia en la casa no corría peligro. Por aquel entonces, cuatro concursantes seguían debatiéndose por seguir en el concurso.

Desde entonces la audiencia no ha dejado de votar para ver fuera al concursante menos querido. Nada más comenzar el ‘Última hora’ Lara Álvarez ha asegurado que se había producido un sorpasso en los porcentajes. De igual manera, la presentadora ha dado a conocer el estado de las votaciones. Mientras que uno reunía el 38%, los otros dos tenían un 35% y un 27%.

Tras este momento, Lara Álvarez le ha comunicado a Michael Terlizzi su salvación. Una decisión que ha generado sorpresa y que deja en la cuerda floja a tan solo dos concursantes: Laura Bozzo y Zeus Montiel.

¡Michael se ha salvado de la expulsión! ¿Os lo esperabais?



🔁 Se veía de lejos

— Gran Hermano (@ghoficial) November 21, 2023

De hecho, Laura Bozzo, acostumbrada a salvarse en anteriores ocasiones, ha declarado: «Yo ya sé de qué va este juego. Qué raro me parece que toda la gente me quiera y de repente todo el mundo me odio. Yo no tengo problema, agarro mis maletas que ya están listas y me voy ahora mismo. Hablo con el Súper y se acabó. De lo que yo sé de televisión esto no lo entiendo. Prefiero retirarme. Me paro y me retiro, listo».

