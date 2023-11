Encuesta: ¿Quién quieres que sea expulsado de ‘GH VIP 8’: Laura Bozzo, Michael o Zeus?

Como viene siendo habitual cada domingo, uno de los cuatro nominados desde el pasado jueves ha conseguido la salvación durante la emisión del debate de ‘GH VIP‘. En esta ocasión, el reality ha programado una salvación justo después de dar a conocer en la casa la identidad de los concursantes expuestos. De igual manera, el presentador ha sorprendido al anunciar una nueva salvación. Por lo tanto, este domingo han sido dos las concursantes salvadas: Carmen Alcayde y Naomi.

Cabe recordar que el pasado jueves, al término la gala semanal presentada por Marta Flich, se llevaron a cabo las nominaciones. El tradicional reparto de puntos expuso a cinco concursantes: Carmen Alcayde, Laura Bozzo, Michael Terlizzi, Zeus Montiel y Naomi.

Desde entonces la audiencia no ha dejado de votar para ver fuera al concursante menos querido. Nada más comenzar el debate dominical, el presentador ha conectado con los habitantes de la casa de Guadalix para comunicar el listado definitivo de concursantes nominados y dar a conocer el estado de los porcentajes.

Mientras que uno de los porcentajes se elevaba hasta el 35%, el segundo le seguía con un 29%. Por detrás la identidad del concursante que acumula un 24%, 7% y, finalmente, un ínfimo 5%. Con todo ello, Ion Aramendi ha dado a conocer el nombre del primer concursante salvado.

Las salvaciones de la noche

Para ello, el presentador ha conectado con el salón diciendo: «La audiencia ha decidido que se salve de la expulsión Carmen». La concursante recién salvada no ha podido ocultar su ilusión y emoción. De igual manera, la concursante le ha dedicado la salvación a sus hijos. «Te juro que hay otras veces que «seré yo…» y esta vez estaba súper tranquila. Pensaba que iba a ser Zeus o Laura. No me lo creo», ha reiterado.

La de Carmen no ha sido la única salvación de la noche. Poco después, el moderador del debate ha vuelto a conectar con el salón para dar a conocer la identidad del segundo salvado. «La audiencia ha decidido que el segundo salvado o salvada de esta noche sea Naomi», fueron las palabras empleadas por Ion Aramendi. «Estoy en shock», ha afirmado visiblemente descolocada la recién salvada.

