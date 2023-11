El malestar de los colaboradores de ‘Sálvame’ con Jorge Javier al sentenciar así su reality

Terelu Campos se ha pronunciado por primera vez sobre la crítica de Jorge Javier Vázquez sobre ‘Sálvese quien pueda’. La antigua colaboradora de ‘Sálvame’ no ha dudado en opinar sobre las palabras de su antiguo presentador en su blog para ‘Lecturas’. La protagonista del docureality de Netflix ha asegurado que hay compañeros molestos por lo que Jorge Javier Vázquez ha dicho sobre ellos.

Confiesa que fue el propio comunicador el que la llamó por teléfono para leerle lo que había escrito sobre ella en su reseña sobre el reality. «No me atrevo a leer las primeras líneas que he puesto sobre ti en mi blog», confesó el periodista a Terelu. Sin embargo, la colaboradora aseguró que no le costó mucho hacerlo.

«Descubrí que ha hecho un retrato majestuoso de cada uno de los componentes», explicó Terelu Campos en su entrada para Lecturas. «Eso es el producto de no solo haber trabajado años juntos, sino de haber tenido el interés por saber cómo somos cada uno», añadió la comunicadora. Sin embargo, reveló que hay otros compañeros de elenco a los que no les ha gustado tanto las palabras de Jorge Javier.

Terelu Campos asegura que hay compañeros molestos con Jorge Javier

Entre los elogios a la reseña escrita por su antiguo compañero, que califica de «majestuosa», la hija de Maria Teresa Campos lanzó una bomba. «Me ha llegado el rumor de que a algún compañero no le han gustado mucho sus palabras», señaló la colaboradora. Pudiendo referirse a alguno de los protagonistas de ‘Sálvese quien pueda’ que no salieron muy bien parados de las palabras de Jorge, como Kiko Hernández.

Recordemos que Jorge Javier Vázquez dio sentencia al reality de Netflix y se mojó señalando al colaborador que menos le convenció. «Desde que Fran apareció en su vida lleva ese nombre tatuado en la mente, en el corazón y en cada uno de los poros de su cuerpo. Y todo lo que sea él no existe», explicó Jorge sobre Kiko Hernández. «De ahí que en los tres episodios del reality Kiko no logre encontrar el tono. Vive de rentas», remató el comunicador.

Belén Esteban y Terelu Campos en ‘Sálvese quien pueda’. / Netflix

«Me llama la atención, porque si Jorge tiene algo es habernos dicho a la cara lo que piensa de nosotros y lo que significamos para él personal y profesionalmente», aseguró la actual tertuliana de TVE. Ante los rumores de descontento, la protagonista del docureality de Netflix quiso dejar claro que apoyaba lo escrito por su compañero. «Solo el que trabaja con nosotros delante y detrás de las cámaras es consciente de lo que somos, para lo bueno y para lo malo», sentenció Terelu.

No cabe duda de que Terelu Campos está más que conforme con lo que su antiguo compañero de programa tiene que decir de sus nuevas aventuras. Aún así, quedamos a la espera de descubrir quién de los ocho protagonistas de ‘Sálvese quien pueda’ ha quedado poco conforme con su reseña.