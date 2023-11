Jorge Javier se despacha sin dobleces contra Kiko Hernández por su trabajo en Netflix

El gran ausente de ‘Sálvese quien pueda’ ha opinado sobre la nueva aventura de sus compañeros en Netflix. Jorge Javier Vázquez no se ha querido quedar fuera del revuelo causado por el docurreality y ha dedicado unas palabras a la secuela de ‘Sálvame’. El presentador no se ha cortado en dar un repaso a sus compañeros, especialmente a Kiko Hernández.

«Consiguieron no solo sacar adelante el trabajo, sino alguno mucho más importante: seguir creando magia», explicó el comunicador en su crítica. El antiguo maestro de ceremonias de ‘Sálvame’ no ha dudado en elogiar el proyecto de David Valldeperas, al que ha calificado como «brillantísimo». «Ocho bestias de la comunicación. Ocho profesionales entrenados por y para el show», sentenció Vázquez.

Jorge Javier Vázquez hizo también hincapié en la razón de su éxito. «Son profundamente adictivos. Droga dura. No dudo que habrá una segunda temporada. Y una tercera», aseguró el presentador. Sin embargo, uno de los ocho protagonistas no salió demasiado bien parado de la reseña del antiguo presentador.

El peor parado de la crítica de Jorge Javier Vázquez

Si bien asegura que Belén es «la queen» del reality por excelencia, y destaca Víctor Sandoval como gran revelación, hay un colaborador que no le acabó de convencer. «Desde que Fran apareció en su vida lleva ese nombre tatuado en la mente, en el corazón y en cada uno de los poros de su cuerpo. Y todo lo que sea él no existe», explicó Jorge sobre Kiko Hernández. «De ahí que en los tres episodios del reality Kiko no logre encontrar el tono. Vive de rentas», sentenció el comunicador.

Lydia Lozano y Kiko Hernández en ‘Sálvese quien pueda’.

El periodista de Badalona asegura que no queda nada del Kiko de sus inicios en ‘Sálvame’. «Ha descubierto una vida fuera y no parece que esté dispuesto a volver a ese Kiko arriesgado y transgresor que nos deleitó con su maldad«, apuntó Jorge Javier Vázquez. «Es una crítica, si, pero se la ha ganado a pulso», explicó el presentador.

«Ha dado tanto que ahora no nos conformamos con que se dedique a tirar de oficio. Que lo tiene y mucho», concluyó el periodista. Con esta reprimenda a su antiguo compañero de programa, Kiko Hernández se convirtió en el peor parado de sus coprotagonistas a ojos de Jorge Javier. Aunque también dedicó unas palabras a Terelu Campos. «Tiene el santo papo de decir que ella es mejor presentadora que colaboradora y desde aquí ya le digo yo que no», señaló el presentador.