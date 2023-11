Jorge Javier Vázquez da sentencia así al reality de ‘Sálvame’ en Netflix: «Me sobran…»

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado sobre ‘Sálvese quien pueda‘, el docu-reality de ‘Sálvame’ que se estrenó en Netflix el pasado viernes y que se ha colocado como la primera tendencia de la plataforma en España. Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Terelu Campos, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Chelo García-Cortés forman parte de este esperado proyecto.

«Un equipo dirigido por el brillantísimo David Valldeperas» según el presentador y «ocho profesionales entrenados por y para el show». «Trabajaron a destajo, como lo hicieron durante catorce años en ‘Sálvame’. Y consiguieron no solo sacar adelante el trabajo sino algo mucho más importante: seguir creando magia», ha destacado.

Jorge Javier Vázquez: «Acabas con la sensación de que quieres muchísimo a toda esa panda»

«Lo que hacen los colaboradores es complicadísimo: cogerle el tranquillo a las reglas del reality rapidísimamente y transmitir que su trabajo está al alcance de cualquiera. Hacen muy fácil lo difícil. A eso se le llama tener talento», añade con contundencia Jorge Javier Vázquez; porque, para él, «arrasan con todo» allá donde van. «Solo quieres verlos a ellos. A todas horas. Hay veces que hasta me sobran los planos recurso. Si eso me pasa a mí, no quiero ni imaginar lo que va a significar para su público verlos de nuevo en acción», sentencia alto y claro.

Para Jorge Javier Vázquez, los ocho colaboradores «son profundamente adictivos» y «droga dura» en ‘Sálvese quien pueda’. «Otra cosa es que ellos no te gustaran antes. Entonces olvídate porque no te van a gustar ahora», matiza. Al hilo, el comunicador catalán acaba con un firme y prometedor augurio: «No dudo que habrá una segunda temporada. Y una tercera. Porque lo más importante de todo es que, después de ver el reality, acabas con la sensación de que quieres muchísimo a toda esa panda».