Bárbara Rey responde alto y claro a su hijo Ángel Cristo tras su incendiaria entrevista

La entrevista de Ángel Cristo García, el hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey ha conmocionado a todos. Y es que el primer invitado de ‘¡De Viernes! ha dejado titulares completamente estremecedores con los que deja mal parada a su madre.

El hijo de la vedette aseguró que la «verdadera pesadilla» no era su padre sino su madre. Dentro de todas las perlas que soltó Ángel Cristo García se encuentran que su madre le daba «orfidal dentro del biberón» porque dormía mal cuando era pequeño por una hernia de hiato y que le trataba como su sirviente.

Por ello, había mucho interés en saber cómo se encuentra Bárbara Rey tras la incendiaria entrevista de su hijo y la muerte de su hermano. Ya por la mañana, la vedette hablaba para ‘Socialité’. «Yo no me siento culpable de nada… tengo la conciencia muy tranquila«, recalcaba sin querer entrar a hablar de su hijo y a contestarle.

Pero por la tarde, ‘Fiesta’ lograba también hablar con ella después de que su hija Sofía Cristo entrara en directo en el programa de Emma García. «Os he visto, hoy he tenido ganas de verlo. Me gusta mucho Fiesta, le mando un beso a Emma y a todos. Mi hija está muy mal, así que dejarla a la pobre. Mi hija siente adoración por mí y yo por ella por supuesto», empezaba a decir Bárbara.

Tras ello, Bárbara matizaba y decía que «yo adoro a mis dos hijos». «Pero Sofía lo está pasando muy mal porque me quiere con locura y cualquier cosa que a mí me pueda hacer daño a ella le afecta muchísimo. Tenemos la costumbre de protegernos entre las dos», proseguía diciendo.

«Y de callar», apostillaba un reportero. «Yo soy especialista en callar desde hace muchos años», soltaba ella en alusión a su relación con el rey emérito. «No quiero hablar, es mi hijo. Para mí mis hijos han sido lo más importante en mi vida, siempre. No he rehecho mi vida por mis hijos. Mis hijos han estado siempre internos, cuando están internos no están en casa», añadía.