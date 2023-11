Sofía Cristo advierte acciones legales contra su hermano Ángel Cristo y su firme decisión

Este viernes 24 de noviembre, Ángel Cristo Jr concedía una demoledora entrevista en ‘¡De Viernes!’, el nuevo programa nocturno de Telecinco. En ella dejaba muy mal paradas tanto a su madre, Bárbara Rey, como a su hermana, Sofía Cristo. Precisamente ha sido esta última la que ha entrado en directo en el programa ‘Fiesta’ este sábado, donde ha respondido a la pregunta de si tomará medidas legales contra su hermano, algo que, según ella misma ha respondido, «el tiempo lo dirá».

El hijo de la vedette sorprendía a todos al lanzar auténticas pestes contra la mujer que le dio la vida, a la que siempre había estado muy apegado. Al menos de cara a la galería. Unas declaraciones que suponían un durísimo golpe para su madre, quien precisamente el pasado jueves perdía a su hermano.

Sofía Cristo decidía entrar en directo en el programa vespertino de Telecinco tras ser abordada en una estación de tren. Y, aunque en un primer momento no estaba dispuesta a hablar, finalmente accedía a responder a varias preguntas, sobre todo por la estrecha relación que tiene con Luis Rollán, colaborador de ‘Fiesta’, que se encontraba en el plató.

Sofía Cristo no descarta emprender acciones legales contra su hermano

«Yo estoy bien. Me voy a trabajar como siempre, hablo todos los días con mi madre, está en Totana. No he podido ver la entrevista de mi hermano. Yo voy a apoyar siempre a mi madre«, dejaba claro la Dj. Además, aseguraba que «no voy a hablar de lo que ha dicho o ha dejado de decir. Yo lo que sé es que tengo una madre que nos lo ha dado todo y se ha dejado la piel por nosotros. El tiempo pone todo en su sitio».

Acto seguido, Sofía Cristo se ha colocado el pinganillo para poder escuchar las preguntas de los colaboradores. Era Luis Rollán el primero en formularle una pregunta muy directa: «¿Se van a tomar medidas legales?”. A lo que su amiga contestaba que “el tiempo lo dirá«. «Yo desde luego lo que sí tengo claro es que no voy a contestar nada ni voy a participar en esto«, sentenciaba anunciando su contundente decisión.

No obstante, la hija de Bárbara Rey ha insistido en que «si en algún momento tengo que tomar alguna determinación será donde tenga que ser pero no voy a hablar». «Os agradezco mucho que estéis pendientes y lo que sí os pediría es que seáis veraces», pedía a los colaboradores del programa que presenta Emma García.

Por último, a Sofía Cristo le han preguntado por el hecho de que no haya podido acudir al tanatorio a apoyar a su madre tras el fallecimiento de su tío. Ella ha alegado motivos profesionales. «Entiendo que mi madre se haya ido, tenía que estar ahí y despedir a mi tío, que es donde tenía que estar», ha concluido.