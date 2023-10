Sorpresón en ‘GH VIP’ por quién se ha convertido en nuevo concursante oficial de la edición

Uno de los momentos más destacados del debate dominical de ‘GH VIP‘ ha sido la elección del segundo y último concursante oficial. Cabe recordar que el pasado jueves, el reality le comunicó a Naomi que se convertiría en concursante de pleno derecho. Lejos de quedarse ahí, el programa le ha ofrecido a Yiya y a Avilés una nueva plaza para quedarse en la casa de manera definitiva que finalmente, a decisión de la audiencia, ha sido para José Antonio Avilés.

Dicho anuncio se ha dado a conocer durante el transcurso del debate. Nada más comenzar el programa, Ion Aramendi le ha recordado a los espectadores la importancia de su elección especialmente tras los últimos encontronazos vividos en la casa entre Avilés y Yiya con Naomi después de que esta última se quedase como concursante oficial.

Poco después, el moderador del debate ha conectado con los dos concursantes cuyo paso por la casa pende de un hilo. Antes de comunicar la decisión de la audiencia, tanto Yiya como Avilés han compartido sus sensaciones. En el caso de Yiya, la joven ha sorprendido al asegurar querer marcharse y no quedarse como concursante oficial.

El sorprendente pronunciamiento de Yiya en ‘GH VIP’

«Me ha encantado convivir porque hacia tiempo que no convivir y sobrevivir también. Creo que él lo va a disfrutar mucho más que yo sin duda. Considero que es un tío muy entretenido. No estoy capacitada para no permitir que los demás me saquen de donde no quiero salir. Como no tengo la capacidad de pensar en situaciones que lo requieren pues prefiero estar fuera y hay cosas que no tienen precio», ha comentado Yiya sobre sus últimos conflictos en la casa.

Por su parte, Avilés ha compartido sus ganas de quedarse como concursante: «No me arrepiento de todo lo que he hecho en la casa porque todo lo que he hecho, lo he hecho de corazón». Acto seguido, el presentador ha compartido el estado de los porcentajes. La audiencia parece tenerlo claro puesto que uno de ellos contaba con el 63% de los votos en detrimento de su compañero que aglutinaba un 37%.

La decisión de la audiencia que sentencia el paso de Yiya

Tras este intercambio de pareceres, Ion Aramendi ha procedido a comunicar la decisión de la audiencia. «Atención. La audiencia ha decidido que el nuevo o nueva concursante oficial de ‘GH VIP 8’ sea Avilés», han sido las palabras pronunciadas por el presentador.

Una noticia, la de la permanencia de Avilés en la casa, con la que la audiencia ha «castigado» a Yiya tras sus últimos y broncos encontronazos con Naomi. Por consiguiente, José Antonio Avilés vuelve a la casa de Guadalix como el nuevo concursante oficial. «Espero no defraudar a nadie. Es una aventura donde quiero dar mi mejor versión», ha confesado el recién proclamado concursante.