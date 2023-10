Naomi Asensi (‘La Isla de las Tentaciones’) se convierte en concursante oficial de ‘GH VIP’

Hace una semana ‘GH VIP‘ revolucionaba a sus espectadores al comunicar la incorporación de nuevos concursantes. El reality sorprendía incluso a los propios habitantes de la casa al incorporar a José Antonio Avilés, Naomi y Yiya a la convivencia. De los tres, sólo uno se quedaría como concursante oficial y ha sido la audiencia la encargada de seleccionar al candidato.

Sin embargo, ‘GH VIP’ daba un golpe de efecto confirmando que serían hasta dos los aspirantes que se sumarían como concursantes oficiales. Una noticia que se Marta Flich les ha comunicado durante el transcurso de la sexta gala. Justo antes, la presentadora daba a conocer la decisión de la audiencia respecto al primer concursante confirmado.

Dicho momento se ha vivido al término de la sexta gala, justo después de las nominaciones. La presentadora ha pedido silencio en el salón para comunicar la decisión de la audiencia. «La audiencia ha decidido que el candidato que se convierte en concursante oficial sea Naomi», fueron las palabras de Flich. Un anuncio que ha sido recibida con entusiasmo y alegría dentro de la casa.

Nada más conocerse la incorporación de Naomi, la propia concursante exclamaba: «Quería pensar que sí, pero no. La verdad es que hoy estaba un día que estaba deseando que no dijeras mi nombre porque la cosa estaba muy tensa aquí, encima se ha ido Albert que he estado cuatro días con él y no sé cómo lo voy a llevar, pero me alegro y gracias».

¡La audiencia ha decidido que el candidato que se convierte en concursante oficial sea Naomi! #GHVIPGala6 pic.twitter.com/ZYTMJY4oti — Gran Hermano (@ghoficial) October 19, 2023

El cabreo de Yiya y su pulla a Naomi en directo

La selección de Naomi ha levantado ampollas entre sus compañeros. De hecho, Yiya no ha tenido reparo en asegurar que otros compañeros como Avilés o ella merecían quedarse más que Naomi: «Siendo francos, cualquiera de los dos hemos hecho más que pintarnos el rabillo del ojo. Osea que cualquiera de los dos nos merecíamos más estar aquí». «¿Pero por qué me estás insultado todo el rato? ¿Qué te he hecho yo?», ha saltado Naomi. Ante ello, Yiya le ha arreado: «Estás todo el día callada, este muchacho que está aquí se lo merece más que tú».