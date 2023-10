Señalan un complot de Karina y la dirección de ‘GH VIP’ y Ion Aramendi debe dar explicaciones

La marcha de Karina de ‘GH VIP‘ tras 25 días de convivencia en la casa ha generado una gran polémica en el plató del debate. En concreto, Ion Aramendi se ha reunido en directo con la ahora exconcursante para preguntarle por su permanencia en el concurso. Entre lágrimas, la cantante ha asegurado no poder más y, por consiguiente, querer salir de la casa. Una marcha que tiene mucho tras de sí puesto que hay quienes apuntan a que el motivo sería un compromiso laboral previamente acordado.

Tal y como muchos seguidores del espacio publican en redes sociales, la cantante estaría poniendo a la venta varios pases para el musical que ella misma protagoniza en el Teatro Bellas Artes. Unos pases que estarían disponibles de cara al próximo mes de noviembre. Cabe recordar que, de permanecer y seguir siendo salvada, la concursante permanecería en la casa por lo que sería incompatible estar vendiendo entradas y, al mismo tiempo, permanecer como concursante. Un hecho que además constituye una falta grave dentro del ecosistema de ‘GH VIP’.

El ex marido de Karina: no teníamos fecha para el proyecto. #GHVIPDBT4



El proyecto: pic.twitter.com/7cd8aZUHnS — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 8, 2023

Precisamente al ser preguntado por esto en plató, el exmarido y defensor de Karina no ha tenido reparo en asegurar que se trata de un proyecto que todavía no tiene fecha de estreno. De hecho, en un primer momento, Carlos apuntaba a enero como posible mes de estreno. Una versión que no ha convencido a muchos en plató. De hecho, Miguel Frigenti aseguraba con cierta sorna tener entradas para el próximo 7 de noviembre.

«Quiero aclarar otra cosa que os he dicho. No somos ajenos a las cosas que decís en redes. Otra cosa que estáis diciendo, que si es un abandono premeditado y es precipitado, quiero que Carlos nos responda claramente. Eso es así o no?», ha preguntado Ion Aramendi. «En absoluto. Es más, si a Maribel le preguntarás ¿tienes algún compromiso de teatro?», ha respondido el exmarido. «Igual no lo sabe. Miguel tiene unas entradas para el espectáculo el 7 de noviembre», ha interrumpido Nagore.

Ion Aramendi zanja el debate por lo sano

Ante ello, el exmarido de Karina ha asegurado: «No hay una fecha porque el que está hablando con el teatro soy yo. Estaba programado para noviembre y diciembre y al entrar en ‘GH’ fue el teatro el primero que dijo «oye Carlos, ¿qué hacemos? ¿Esperamos o no esperamos?» y yo les dije «vamos a esperar porque esto no se puede predecir»».

En ese momento, el presentador le ha echado una mano al remarcar: «Ha habido un cambio de fechas. De noviembre a…». «A enero, 15 de enero», ha respondido el ex de Karina. De igual manera, Ion Aramendi ha cortado el tema bruscamente: «Vale , pues aclarado el tema que no es una historia premeditada». A pesar de ello, Alexia Rivas ha apuntado visiblemente indignada: «Ya, pero están a la venta y las compra la gente». «Eso es cosa del teatro», se ha excusado finalmente el exmarido de Karina.