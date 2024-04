Ion Aramendi da sentencia a Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ con esta definitiva y lapidaria frase

Este miércoles 17 de abril Ion Aramendi se ha estrenado al frente de Factor X en Telecinco. Esto ha supuesto un importante cambio de registro para él, pero con el que está encantado. Aunque también ha impedido que este año esté en ‘Supervivientes 2024’.

El comunicador vasco llevaba dos ediciones conduciendo una de las galas de ‘Supervivientes’, pero, en esta ocasión, desde Telecinco han preferido apostar por él para el talent musical que arrancó este miércoles. Sin embargo, como buen seguidor del concurso de supervivencia, Ion Aramendi se ha mojado sobre quiénes son sus concursantes favoritos para ganar. Y con quién no querría compartir isla por nada del mundo.

Tirando se sentido del humor, el presentador ha reconocido, entre risas, que «mi favorita era Carmen Borrego, no sé qué ha pasado. No, no, no». Bromas aparte, sí que ha confesado que «en principio apoyaba a Kike Calleja porque ha sido compañero mío y es amigo y me ha dado mucha pena que no esté». De esta forma, revelaba su nexo de unión con el periodista.

También ha puesto en valor la labor que están desempeñando en Playa Limbo los fantasmas del pasado, Kiko Jiménez y Laura Matamoros, quien se ha convertido en la última expulsada de la edición. «Me estaba gustando mucho el rollo que tenían, hasta ahora que se ha ido Laura Matamoros, Kiko y Laura. Me parecía una pareja divertida y graciosa, me gusta ese punto de la isla».

Ion Aramendi jamás participaría en ‘Supervivientes’ con Ángel Cristo

Como presentador que ha sido de ‘Supervivientes’, Ion Aramendi es consciente de las duras condiciones a las que tienen que hacer frente los concursantes. No solo por el hambre, sino también por los mosquitos, las tormentas… Esto hace que los conflictos y las discusiones en la convivencia sean inevitables. Pero una cosa es discutir con algún compañero, y otra muy distinta tener en contra a todos ellos.

Por tal motivo el actual conductor de ‘Factor X’ tiene claro con quién no querría compartir isla: «Luego evidentemente quién no, es Ángel Cristo». «Es lo más comentado del programa que con quien no quieres estar allí es con él», sentencia. Y es que cabe recordar que el hijo de Bárbara Rey ha protagonizado enfrentamientos con todos sus compañeros, conviertiéndose en el concursante más polémico de la edición.