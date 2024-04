El público dicta esta sentencia al regreso de ‘Factor X’ con Ion Aramendi en Telecinco

Seis años después de su última edición, ‘Factor X’ ha regresado este miércoles a España y de nuevo a Telecinco. El talent musical de mayor éxito en el mundo ha vuelto eso sí completamente renovado con la edición más espectacular de la historia en nuestro país.

Después de dos ediciones que emitió Cuatro en 2007 y 2008 con Nuria Roca como maestra de ceremonias, Telecinco lo recuperó en 2018 con una edición que presentó Jesús Vázquez. Ahora seis años después, la cadena principal de Mediaset vuelve a recuperar este célebre formato con Ion Aramendi como nuevo presentador.

‘Factor X’ vuelve con grandes novedades en su mecánica. Y es que por primera vez no contará con categorías de sexo y edad en los equipos de artistas. Además el jurado, forado por cuatro estrellas de la música como Abraham Mateo, Lali, Vanesa Martín y Willy Bárcenas, configurarán sus equipos según su criterio desde la primera gala. Y por si fuera poco, el talent cuenta con una renovada y espectacular escenografía.

Creado en 2004 por Simon Cowell, ‘Factor X’ ha sido exportado a más de 55 países en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno social y global con más de 500 millones de espectadores a nivel mundial y catapultando a la fama a decenas de artistas superventas entre los que destacan One Direction, Little Mix, Fifth Harmony y Camila Cabello, Leona Lewis, James Arthur, Alexandra Burke, Olly Murs y Ruth Lorenzo, entre otros.

La audiencia da su veredicto al nuevo ‘Factor X’

Tras su regreso con un nuevo formato, la audiencia ha dictado su veredicto a este nuevo ‘Factor X’ con opiniones para todos los gustos. Muchos han destacado el gran nivel que tenían los concursantes y para varios espectadores los cambios habían sido para bien.

Los cambios de #FactorX son muy acertados y me está gustando mucho más esto que llevamos que la edición pasada.

Para mí #FactoXestreno es un SI — Aitortill (@Aitortilll) April 17, 2024

Menudo programa de voces !!! Espectacular….!!!#FactorX — pposs (@Mpm20Pposs) April 17, 2024

Vaya primer programa de @FactorXspain 🥹🥹😍😍 BRUTAL es poco… Arrggg‼️#FactorX — Isa PdOc (@IsaGaditana) April 17, 2024

El estreno está muy a la altura. Ojalá haga buenos datos. #FactorX https://t.co/fnl3Kqun9c — Gato negro 🖤🐈‍⬛ (@tvgatonegro) April 17, 2024

Los cambios son acertados! — Isaac 🤙 (@Isaac__am) April 17, 2024

Buen estreno. Me gustan muchísimo más estas audiciones con público y en plató, todo es más cálido, además, es más bonito visualmente. Sorprendido para bien con el jurado y @ionaramendi como siempre de 10. La edición también buenísima, se nota la mano de @FremantleESP #FactorX — Adrià🇮🇱 (@_Adry___) April 17, 2024

Me ha encantado el programa de hoy. Deseando ver el siguiente programa. Has estado genial como jurado @AbrahamMateo 💜 #FactorX — NereaRG 🫂❤️‍🩹 INS👁️MNI👁️ IS COMING ⏳💽 (@NRG2798) April 17, 2024

Me está encantando el estreno de #FactorX — Pedro Jota Fernández (@pedrojotafdez) April 17, 2024

El jurado de ‘Factor X’ divide a la audiencia

No hay duda de que buena parte del peso de ‘Factor X’ está en el jurado. Y precisamente, la elección de Telecinco por cuatro cantantes de la talla de Vanesa Martín, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Lali no ha terinado de convencer.

Mientras algunos han aplaudido la apuesta sobre todo por Abraham y por Lali, son muchos los que han criticado el «buenrollismo». Así, son bastantes los que echan de menos que haya algún jurado más duro al estilo Risto y que no haya otro tipo de perfiles.

#FactorX

Abraham mateo y lali me encantan. Pero el antiguo factor X con un jurado hater y sincero era mucho mejor. Esto es un quiero y no puedo, una mezcla entre got talent y la voz pero en cutre. — Melfestaddicted (@asimismoypunto) April 17, 2024

Creo que aunque el jurado es musicalmente bueno, es demasiado La voz. En factor x tambien mola que haya otros perfiles como productores y expertos musicales. Que les metan caña.



#FactorX — Luci MP (@luttxia) April 17, 2024

Jurado flojo



Formato incomprensible



Aburrido



Un error de concepto#factorx — UnoMas (@UnoMas25870) April 17, 2024

Como la primera edición de #FactorX ninguna. Tanto por jurado, piques, concursantes… — Alejandro Nuevo (@aleexnp) April 17, 2024

Se echa de menos alguien en el jurado con criterio y más exigente a la hora de dar los sis o nos, algo como Risto o Edurne #FactorX — jolupan (@josekm255) April 17, 2024

Esto es una copia de La Voz. Lo guay de #FactorX era la gente payasa en las audiciones, cortándoles el jurado y sin música ni nada preparado. Esto es la peste. — manuela (@manolipureta) April 17, 2024

Lali me ha sorprendido como jurado, solo la conocía como cantante y actriz, está siendo MARAVILLOSA #FactorX — Dolores Lipanela 🤠 (@callmepains) April 17, 2024

Por cierto, era un poco escéptico con el jurado, pero funciona muy bien. Gratamente sorprendido con Willy y Lali, a los otros dos igual ya los veía más en un formato así #FactorX — Adrià🇮🇱 (@_Adry___) April 17, 2024

Lali me ha sorprendido como jurado, solo la conocía como cantante y actriz, está siendo MARAVILLOSA #FactorX — Dolores Lipanela 🤠 (@callmepains) April 17, 2024

El nuevo formato de ‘Factor X’ no convence

Pero parece que el hecho de que se hayan cargado las categorías y parte de la esencia de ‘Factor X’ no ha convencido a la audiencia. Así, son muchos los que no han dudado en comparar el talent con ‘La Voz’. «Se han cargado el formato original» o «para cargarse la esencia de Factor X’ que no hubieran dejado escapar ‘La Voz’ que es lo que están plagiando» han sido algunos de los comentarios que se han podido leer.

Tener un formato bien diferenciado, com una imagen de marca potente detrás como es #FactorX, y convertirlo en un #GotTalent de cantantes.



Todo decisiones acertadas en la nueva Telecinco, sí 😅 — Nayin Costas (@NayinCostas) April 17, 2024

No me está gustando este formato.

Van o muy lento o muy rápido con los No. Y me recuerda más a la voz.. Que yo recuerde #FactorX no era así 🤔 — yღonie.🍊 (@MinHoney_28) April 17, 2024

Jamás le voy a perdonar a mediaset el destrozo que han hecho a este formato #FactorX — ADRIÀ DE BORRELUTO✨ (@uvedea) April 17, 2024

Se han cargado el formato original de #FactorX — 🏳️‍⚧️🦁Mr.Faith🦊🏳️‍🌈 (@MrFaith91) April 17, 2024

No entiendo nada de este nuevo #FactorX. Sin categorías, con unas audiciones que nada tienen que ver con las del formato original… Qué pereza. — Sergio Merillas (@sergiolmerillas) April 17, 2024

Entre el plató y la presencia de público han convertidor #FactorX en la Voz 2.0, no? — Samu16 (@samuellara_16) April 17, 2024

Qué poco natural #FactorX no sé, no me gusta nada el ritmo tan acelerado y lo poco "real" que se siente el casting — jose índigo.  (@josexindigo) April 17, 2024

Tenía ganas de #FactorX pero me esta pareciendo infumable — Ricardo Garcés Aguayo (@rigarcesag) April 17, 2024

Para cargarse la esencia de #FactorX, que no hubieran dejado escapar 'La voz', que es lo que están plagiando. — Miss Kokoro (@KokoroMiss) April 17, 2024

Críticas por los dramas de los concursantes

Algo que ha sido bastante cuestionado por la audiencia de ‘Factor X’ es que el programa haya vuelto a potenciar las historias y los dramas de los concursantes como ya se ve en otros formatos de este tipo como ‘Factor X’ o ‘La Voz’.

Abusos, bullying, muertes…

Debería llamarse Factor Drama.#factorx — Sergio Núñez (@Sergio_11557) April 17, 2024

Ufff tanta historia, tanto drama me aburre, insufrible #FactorX — Palmolive 36 (@Palmolive36) April 17, 2024

Es muy valiente estar aquí acompañándola? Qué van a hacer, tirar con ella? Ya tardaban en montar el drama pesado de Telecinco #FactorX — JLG 🇪🇸 (@GJlpez) April 17, 2024

#FactorX stop historias trágicas o cantar canciones del jurado para que te den el sí, gracias. — Saori_Midnight21 (@SaoriChanArt) April 17, 2024

Las historias de pena para otro programa 🙃#FactorX — Gonzalo (@Gonxis94) April 17, 2024

Tampoco ha gustado nada la edición que ha llevado el programa al apostar por cortes al estilo ‘Got Talent’ al no ofrecer las actuaciones completas de algunos concursantes a los que les decían que «no» o a los que solo se llevaban tres «si».

Pero porque ahora ha cambiado la edición del programa? ay no me gusta nada así la verdad.. aunque les digan que no quiero ver todo completo como al principio, sería lo justo para todos creo yo🥲 #FactorX — ᴊᴜᴅɪᴛʜ🦦| insomnio👁️ (@15Barco) April 17, 2024

Esta edición del programa es una broma ¿no? #FactorX — manuela (@manolipureta) April 17, 2024