Todo lo que debes saber de ‘Factor X’ ante su estreno en Telecinco: jurado, galas y nueva mecánica

Telecinco dará una nueva oportunidad a ‘Factor X‘ con una versión completamente renovada de uno de los talent musicales de más éxito en todo el mundo. Siete años después de su última edición, el formato regresará este miércoles con Ion Aramendi como nuevo maestro de ceremonias y un jurado formado por cuatro estrellas de la música como Abraham Mateo, Lali, Willy Bárcenas y Vanesa Martín.

Así, ‘Factor X’ vuelve a Telecinco este miércoles a las 22:50 horas para luchar contra el estreno de ‘El 1%’, el nuevo concurso de Arturo Valls en Antena 3. Pero previo a su estreno, Mediaset y Fremantle han presentado todos los detalles de esta nueva edición en una rueda de prensa celebrada en su plató, y a la que ha acudido El Televisero.

«Teníamos un reto por delante que era sacar de nuevo una marca como ‘Factor X’ que ha triunfado en más de 55 países en todo el mundo y cuando Fremantle nos propone la idea de recuperarla pensábamos que era el talento que tenía que volver a nuestra televisión», destacaba Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset.

Por su lado, Mario Briongos, nuevo CEO de Fremantle ha explicado que tenían claro que tenían que revolucionar ‘Factor X’ y tenían que hacerlo en un tiempo récord. «El reto era adaptar un transatlántico como Factor X a este tiempo nuevo», aseveraba. Y para ello tuvieron claro que tenían que encontrar a cuatro estrellas para ser el jurado: «Queríamos a cuatro artistas que tuvieran el Factor X y cuando los tuvimos lo único que les dijimos es que fueran ellos mismos. Lo que buscábamos era artistas que acompañaran a los talentos hasta que se conviertan en alguien tan grande como ellos», añadía el directivo.

Un ‘Factor X’ sin categorías y marcando distancias con ‘La Voz’

Y es que sin duda la gran novedad de esta nueva edición de ‘Factor X’ es que rompe con una de sus señas de identidad: no habrá división por categorías de sexo, edad o solistas y grupos. «Pensábamos que había que revolucionar Factor X y someter a los jueces a mayor presión, queríamos arriesgar y que en cada audición hubiera un resultado y el espectador vea todo lo que sucede», explicaba Daniel Grande, productor ejecutivo y director del formato.

«La dificultad era que cambiándole la esencia ‘Factor X’ siguiera siendo ‘Factor X’ y no se pareciera a ningún otro programa y creo que lo hemos conseguido. La dinámica del jurado es diferente a la de otros programas y la principal diferencia es la libertad porque los artistas tienen libertad para hacer la canción que quieren, pueden vestirse como quieren y pueden hacer la propuesta que ellos quieren», proseguía diciendo el director a la pregunta de El Televisero dejando claras las diferencias de ‘Factor X’ con otros formatos como ‘La Voz’ y ‘Operación Triunfo’.

En este sentido, Jaime Guerra defendía que en Mediaset tenían claro que no querían encorsetarse. «No queríamos encorsetarnos a las categorías, creo que a día de hoy no vivimos en una sociedad categorizada sino una sociedad con mucha diversidad en edades, sexos y estilos», sentenciaba el directivo del grupo.

Lo que está claro es que muchos verán similitudes entre ‘Factor X’ y ‘La Voz’, pero desde Mediaset no dudan en lanzar algunas pullas al talent de Antena 3. Y es que la cadena presume de que aquí «no basta solo con tener la mejor voz de España» y que en ‘Factor X’ el jurado cuando valoran las actuaciones «no lo hacen solo de oído, sino con los cinco sentidos».

«Grandes voces hay muchísimas, las ha habido siempre, pero buscas este toque diferente que le haga único», apostillaba al respecto Willy Bárcenas, que debuta en televisión como uno de los miembros del jurado. «Aquí no solo miramos las cualidades vocales, sino el conjunto de cosas que puedan a hacer de esa persona un artistazo», añadía por su parte Abraham Mateo.

Así es la nueva mecánica de esta renovada versión

En esta renovada versión de ‘Factor X’, que tendrá lugar en un espectacular plató de más de 1.000 metros cuadrados y ante la mirada de un público de casi 400 personas, las cuatro estrellas de la música que configuran el jurado forman sus equipos eligiendo sus candidatos en la primera fase del concurso, compitiendo entre sí para guiarlos hasta la victoria en una pugna que se desarrolla a lo largo de 12 programas:

Audiciones

Cinco galas en las que los artistas seleccionados en el casting -solistas y grupos- actúan ante el jurado por primera vez. Al final de cada programa, cada uno de los jueces elije para su equipo a uno de los que hayan conseguido al menos tres síes. De esta manera, al final de la fase habrá 20 seleccionados, a los que se sumarán cuatro más que el jurado elegirá entre los descartados en las galas anteriores.

Las Sillas

Un único programa en el que los jueces ya tienen configurados sus equipos de seis artistas cada uno. Esta es quizá la parte más compleja para el jurado, ya que tendrán que descartar a tres de sus elegidos y quedarse con los otros tres. Pero nada estará decidido hasta el final de la gala, ya que los jueces podrán ir sentando y levantando a sus seleccionados en tres sillas y solo permanecerán en la competición los tres que estén sentados al final del programa.

Galas de eliminación en directo

Tras la eliminatoria de fases anteriores, cada juez tendrá a tres artistas en su respectivo equipo. En el primer programa en directo los 12 cantarán de nuevo y la audiencia votará a través de la app de Mitele por sus favoritos. Los dos que menos apoyo reciban protagonizan un duelo en una nueva actuación, tras la cual los jueces votan individualmente para salvar a uno de ellos de la eliminación definitiva.

La Gran Final

Llegado este punto, solo seis artistas habrán recorrido el arduo camino de la competición para optar a la victoria. Tras una primera actuación, el público vota y se elabora un ranking en el que los tres menos votados quedan fuera de la competición. Los tres finalistas suben de nuevo al escenario para ofrecer una última y definitiva actuación, tras la cual la audiencia elije al ganador: el poseedor del ‘Factor X’, que como premio podrá grabar un disco con Universal Music.