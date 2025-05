De Sofía Suescun a la "mariliendre" Blanca Martínez: La lista de famosos televisivos de Desalia 2025

La cuenta atrás ha comenzado: Desalia 2025 está a punto de arrancar. El ya mítico evento de Ron Barceló, que da el pistoletazo de salida al verano, regresa un año más reuniendo a un auténtico ejército de celebridades, artistas e influencers. Tras la increíble aventura que en El Televisero vivimos en 2024 en Maspalomas (Canarias), este año, viajaremos hasta Tarragona, a la Costa Dorada, al impresionante complejo de PortAventura World, y que del 21 al 25 de mayo acogerá a 1.000 invitados dispuestos a exprimir cada segundo de esta experiencia única.

¿Te imaginas bailando en una pool party junto a tu creador de contenido favorito? ¿Chocar copas con la actriz de esa serie que no puedes dejar de ver? ¿Vibrar al ritmo de los hits que no paran de sonar en tus playlists? Entre los rostros más reconocibles que se dejarán ver por Desalia está Mirela Balic, actriz de 'Élite' y protagonista de 'Mala Influencia', su reciente película adolescente junto a Alberto Olmo, que también disfrutará del evento. Otra estrella televisiva que no podía faltar es Blanca Martínez, la revelación de 'Mariliendre', lo nuevo de Los Javis.

El debut de Sofía Suescun y Abraham Mateo y el regreso de Kiko Rivera, las grandes sorpresas

La reina de los realities y presentadora de 'Socialité', Sofía Suescun, vivirá por primera vez la magia de Desalia. Compartirá cartel con otra estrella de primer nivel televisivo y cuya identidad se mantiene en secreto hasta el día 21, y quien dará el pistoletazo de salida al festival una forma nunca antes vista. También estarán creadores de contenidos como Peldanyos, IlloJuan, Ibelky, Claudia Martínez, Lucía de la Puerta, y nuevas caras como Monismurf o Lucía Correa.

Y no solo la televisión y las redes sociales vuelven a ser el alma de Desalia, sino que la música copa el cartel de esta edición: 20 grandes artistas para todos los gustos. Abraham Mateo será cabeza de cartel y el encargado de encender la noche grande, la del viernes 23 de mayo, en una localización secreta. Junto a él, nombres como Lérica, Vilu Gontero, Mar Lucas, Selecta o el incombustible DJ Nano.

Y quien también estará en Desalia 2025 será Kiko Rivera, que regresa al festival tras su icónica participación en Desalia 2024, cuando protagonizó uno de los momentazos más virales al lanzarse a la piscina en plena actuación y se reencontró con su prima Anabel Pantoja, quien acudía al evento antes de anunciar oficialmente el embarazo de su primera hija.

Fiesta, adrenalina y brillo en PortAventura World: Así será Desalia 2025

Esta edición de Desalia será más intensa que nunca con un programa que incluye fiestas temáticas, pool parties, la clásica noche en blanco y muchas más sorpresas. Todo dentro del mágico entorno de PortAventura World, que abrirá sus puertas en exclusiva para los invitados, con acceso a hotel y parque temático incluido. La Costa Dorada se convertirá en el epicentro del verano, el auténtico place to be entre el 21 y el 25 de mayo. Y Desalia promete que, un año más, todo será blanco... y brillante.