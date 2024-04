Ángel Cristo, en huelga de hambre en ‘Supervivientes’ tras esta última hora desde Honduras

Ángel Cristo ha decidido tomar la drástica determinación de aislarse de todos sus compañeros de equipo Condena. La convivencia en ‘Supervivientes’ ha llegado a un punto verdaderamente insostenible y parece que no hay manera de revocar esta situación que, para muchos espectadores, pinta francamente mal.

Los enfrentamientos de Ángel con los miembros del equipo al que pertenece son una constante. A los que ya vimos el domingo en ‘Conexión Honduras’, hay que sumar ahora los que se presenciaron este martes durante la entrega de ‘Tierra de Nadie’. La leña y el fuego provocaron un duro enganchón entre Marieta, Gorka, Miri y Javier Ungría con el hijo de Bárbara Rey.

Todos le reprocharon en tromba que no les ayudara a buscar leña y mantener el fuego. Y el robinsón, ante la reprimenda que recibió, tomó una firme decisión. «Voy aprovechar para deciros ahora que estáis aquí todos que, a partir de ahora, me desvinculo de todo lo que tenga que ver con el fuego, del turno de fuego, de buscar leña y de comer nada que tenga que ver con el fuego», anunció un Ángel Cristo hastiado y acorralado por los conflictos.

Es el detonante para que Ángel Cristo haya dicho basta y haya decidido poner sus límites para lo que resta de ‘Supervivientes’, negándose desde este momento a integrarse a su equipo y optando por tomar su propio rumbo y no comer caliente ni nada de lo que cocinen sus compañeros. Una especie de huelga de hambre y un aislamiento en toda regla que se ve forzado a adoptar ante el avasallamiento de todo su grupo. Un linchamiento sobre el que la dirección se muestra impasible.

El concursante mostró tajante su decisión de distanciarse de ellos plenamente también en directo durante »Supervivientes: Tierra de Nadie’. «La decisión que he tomado la he tomado porque no quiero aguantar más gritos ni faltas de respeto, aunque luego ellos le quieran dar la vuelta. Espero que la gente lo esté viendo y, bueno, pues simplemente yo me desvinculo en el sentido del fuego porque no necesito comer caliente como ellos y prefiero evitar conflictos», clamó Ángel Cristo en directo.

Además, para concluir, el superviviente, gran protagonista de la edición, denunció un «acoso y derribo» para intentar minar su moral y eliminarle. Con estos mimbres, se avecina una convivencia extremadamente complicada entre Ángel y todo su equipo. Más aún con la unificación de Kiko Jiménez y Arantxa del Sol, que se han añadido con ganas de guerra contra él.