‘Supervivientes’ no desmiente la incendiaria revelación de Ángel Cristo sobre Gorka Ibarguren

En los últimos minutos de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ se abrió un nuevo frente. Tal vez el más grave hasta la fecha. Ángel Cristo pasó de decir que «Marieta sabe muy bien cómo provocar a un hombre» a desvelar que Gorka Ibarguren amenaza con «reventar» al equipo del reality de Telecinco. Esta revelación dejó a todos en shock.

Todo comenzó cuando, reunidos en la Palapa, asistieron a la gran bronca que habían protagonizado horas antes a cuenta de la leña y del fuego. Un encontronazo monumental resumido en un vídeo que acababa con la siguiente frase de Gorka: «A mi Ángel ya me ha perdido».

«Esto ha sido la gota que colma el vaso. No me ha perdido por esto. Me ha perdido por lo que viene haciendo de atrás. No me gusta cómo ha tratado a Marieta, cómo intenta engañar al grupo. Hay muchas cosas y yo ya he estallado. Ya le he visto la verdadera cara a Ángel y hasta aquí», añadió Gorka Ibarguren en Palapa. «¿Y cuál es esa verdadera cara según tú?», le cuestionó Sobera. «Una cara que no me gusta», sentenció él.

Carlos: dices que Ángel te ha perdido



Gorka: totalmente pero esto ha sido la gota que colma el vaso. No me ha perdido por esto. Me ha perdido por lo que viene haciendo de atrás. No me gusta como ha tratado a Marieta, ni como intenta engañar al grupo



Gorka 👏🏻👏🏻 #TierraDeNadie6 pic.twitter.com/BRZpsezpkz — MOMC (@marioorlandomc) April 16, 2024

Cuando llegó el turno de réplica Ángel Cristo, compartió con la audiencia algo que dejó sin palabras. «Yo pongo mis límites. Límites que, por ejemplo, Gorka, cuando se los marca el equipo de seguridad de ‘Supervivientes, los manda a tomar por el culo o les amenaza con reventarlos si estuviese en España, pero eso no va a salir», destapó el hijo de Bárbara Rey.

Lo doblemente sorprendente es que Gorka Ibarguren apenas se exaltó. Lo lógico es tener una reacción contundente cuando se difama o se dice algo sobre tu persona grave y falaz, pero en su caso calló sospechosamente. Tan solo se limitó a decir segundos después que Ángel Cristo «es un mentiroso compulsivo». «Te tienen grabado, te tienen grabado», advirtió Ángel.

Mientras, Gorka prefirió no entrar al trapo y eso es algo que en redes está dando que pensar. ¿Es cierto ese comportamiento con el equipo? De ser así, es algo gravísimo que debería ser penalizado. De momento, habrá que esperar a que ‘Supervivientes’ se pronuncie. Ni la organización ni Carlos Sobera lo desmintieron y esquivaron el asunto. ¿Es una prueba de que lo que cuenta Ángel Cristo es verdad? El público pide explicaciones.