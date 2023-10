Insólito en ‘GH VIP’: La organización incita a Karina a abandonar y decide marcharse

‘GH VIP‘ ha hecho frente a un nuevo abandono. Una semana después de la polémica marcha de Oriana Marzoli, el reality ha tenido que despedir a una nueva concursante: Karina. La popular cantante no ha aguantado más y ha decidido activar el protocolo de abandono que ha culminado con su abandono definitivo tras 24 días de convivencia en la casa. Una marcha que se ha producido entre los halagos de la organización. Una postura muy diferente a la adoptada por la organización del reality en otros abandonos. «Nos hubiera encantado abrir el programa de otra manera. La decisión que tiene que tomar hoy Karina no es nada fácil. Ha habido momentos en los que casi tira la toalla», ha comenzado diciendo el presentador.

Acto seguido, se ha podido ver un vídeo en el que la cantante se desahogaba mostrando su situación en la casa: «He procurado hacerlo lo mejor posible. Lo único que quiero es que mis hijas y mis nietos y la gente mayor se sienta orgullosa de mí… Estoy un poco triste porque no puedo ayudar más. Me siento un poco inútil. El esqueleto no me rinde lo que quisiera la cabeza».»Hay que reconocerle una cosa a Karina y es que ha demostrado una inmensa dedicación al programa. Cuando las fuerzas fallan, ni toda la voluntad del mundo es suficiente», ha proseguido anunciando el moderador del debate.

Las enternecedoras palabras de Ion Aramendi

Poco después, Ion Aramendi ha contactado con Karina en directo, quien ha expuesto cómo se encuentra. «Yo estoy a gusto sinceramente, pero noto que me faltan fuerzas a veces y este concurso, este programa es para personas fuertes. A mí quizá he venido un poco tarde, pero por lo demás estoy bien. Lo único y nada más y nada menos es que echo mucho de menos a mis hijas, a mis nietos, a mi hermano que ya está mayor y acaba de cumplir 82 años. Por eso te digo que son sentimientos y modo de sentir muy encontrados, pero yo me encuentro bien. No puedo estar mejor atendida. Te doy mi palabra Ion», han sido sus palabras.

Por su parte, el presentador le ha transmitido: «Quiero decirte una cosa muy importante desde el programa y quiero que estés muy atenta. Para nosotros y te lo digo con el corazón en la mano, tú ya has cumplido de verdad. Has hecho un esfuerzo ímprobo por estar ahí, aguantar, soportar, por convivir siendo un ejemplo para muchas personas y además para muchas personas también mayores a los que les has alegrado el día les ha gustado verte en las galas, los debates…».

Lejos de quedarse callado, Ion le ha propuesto: «Lo más importante y es lo que quiero que te quedes es que nosotros queremos que tú estés bien por eso te voy a hacer una pregunta y siéntete absolutamente libre de contestar lo que quieras. Por nosotros has cumplido y eres libre. Karina, ¿quieres hoy terminar el programa y encontrarte con tu familia, con tu hija? Por nosotros nos va a aparecer estupendo porque la que nos preocupa eres tú y eres tú la que tiene que tomar la decisión».

«Es una decisión para mí difícil, pero realmente noto que si llevo más tiempo, me da miedo pues no sé cómo decirte… no estar, o estar cada día peor. Entonces, lo único que deseo es que vosotros estéis bien, contentos con mi pequeña participación. Yo estoy contenta porque si puedo ayudar a mi hija, me voy feliz, me voy con dolor porque dejo unos compañeros maravillosos y a un programa maravilloso. Que Dios os bendiga a todos, pero necesito ir a casa. No lo puedo evitar, pero si tiene que ser porque se quite dinero entonces no me voy porque no quiero que le quiten dinero a mis compañeros Todos están aquí porque les hace falta y yo no quiero ser causante de una perdida económica», ha comunicado Karina.

La decisión final de Karina

En la misma línea, el moderador ha comentado: «Karina, de verdad que estoy escuchándote y no quiero cortarte. Olvídate de quitar el dinero de nadie. Tú ya has cumplido de verdad con creces. Cuando te he preguntado desde la libertad, todo el equipo de GH esta muy orgulloso de ti. No solo estamos satisfechos por tu paso corto. Tu paso ha sido el que es y de manera formal te lo tengo que preguntar. Karina, ¿quieres terminar tu aventura de ‘GH VIP’ ahora?», ha vuelto a preguntar Ion.

Unas palabras con las que el programa le ha puesto en bandeja a la cantante abandonar y así ha sido.»Sí, Ion. Veo que no puedo por más que saco fuerzas y procuro estar alegre, procuro estar bien, pero hay momento en los que a veces la tristeza y el desanimo me puede y quizá no esté a la altura. He puesto todo mi interés y todo lo que he podido dar. Te lo prometo», ha comunicado la cantante. «De manera oficial e irrevocable, Karina ya no eres concursante de ‘GH VIP 8’. Karina, enhorabuena y felicidades por tu paso por la casa», ha concluido Ion Aramendi.