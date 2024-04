‘Supervivientes’ está en el punto de mira por lo que se ha visto de Claudia tras su expulsión

Claudia Martínez puso fin a su aventura en ‘Supervivientes’ la semana pasada, y lo primero que hizo tras abandonar Honduras ha generado mucho revuelo. Como es habitual, la concursante expulsada se miró por primera vez al espejo después de un mes y medio de concurso y por supuesto disfrutó de una abundante comida. Pero fue precisamente este último detalle lo que ha puesto en duda a la organización del programa.

Antes de su expulsión, la pareja de Mario González fue evacuada de los Cayos Cochinos por fuertes dolores en el estómago. Poco después, le detectaron la bacteria Heliobacter, por lo que a muchos seguidores del reality de Telecinco les extrañó que la ex participante pudiese disfrutar de una comida tan pesada con extrema facilidad.

Claudia pone a la organización de ‘Supervivientes’ en jaque

En el vídeo publicado por ‘Supervivientes’ en su cuenta de Instagram se puede ver a Claudia disfrutando de patatas fritas con ketchup, hamburguesa, pizza, sandwiches… Una abundante dieta que ha puesto en duda lo que realmente pasó con la concursante durante sus últimos días en Honduras. Y es que, aunque la joven se hubiese salvado de la expulsión el pasado jueves, la prescripción médica era muy clara.

Los médicos del reality aseguraron que, aunque se recuperase favorablemente, Claudia tendría que regresar a Madrid para someterse a pruebas clínicas para esclarecer el problema que sufría en el estómago. Por lo que, a la vista de lo que ha hecho ya fuera del programa, los seguidores del reality miran ahora con lupa los abandonos de Carmen Borrego y Zayra Gutiérrez por razones médicas.

Lo que queda claro en esta edición de ‘Supervivientes’ es que el público no termina de creerse a la organización. A este último escándalo de Claudia se suman también las palabras de Arantxa del Sol durante el jueves pasado. La presentadora se despidió de la influencer muy segura de su expulsión antes de que Jorge Javier revelase que ella era la eliminada.

La cena final de Zayra en el programa también levantó muchas dudas entre los espectadores. «No puedo levantarme sola, no puedo hacer nada… y eso que el médico me ha dado una medicina muy fuerte, no puedo ni andar», explicó la joven desde la cama para después disfrutar de su comida sentada y moviéndose con total normalidad.