‘GH VIP 8’ alerta del abandono definitivo de Karina este domingo: «No puedo más»

Está a punto de cumplirse un mes desde que los concursantes de ‘GH VIP 8‘ entraron a la casa de Guadalix de la Sierra. En estas semanas, hemos visto como Karina amagaba con abandonar el reality en varias ocasiones. Sin embargo, el hecho de que el público le salvara las primeras semanas que estuvo nominada insufló de energía a la cantante.

Hace dos semanas, tras la marcha de Oriana Marzoli, Karina ya dejó caer que ella iba a seguir sus pasos porque ya no aguantaba más. Sin embargo, la cantante decidió continuar la aventura y tratar de mantenerse en el reality para ganar dinero para el tratamiento de su nieta enferma.

Pero parece que las fuerzas de Karina están empezando a afectarla más de la cuenta. La cantante ya no puede más y se ha derrumbado en el confesionario. Desde ‘GH VIP 8’ aseguran que este domingo en el debate de Ion Aramendi, la cantante tomará una importante decisión.

Previamente, ‘Socialité’ ha emitido en primicia las imágenes de Karina en el confesionario pidiendo abandonar el programa porque ya no puede más. «Me encuentro muy mal, yo me quiero ir», les dice la cantante a sus compañeros entre lágrimas.

«Me va a explotar la cabeza porque además descanso muy poquito. No puedo más, estoy muy agobiada. Me encuentro mal», asegura al súper. «Estoy en vuestras manos, yo no tengo queja, solo que no tengo fuerza», añade la cantante sin parar de llorar.

Esta noche, Karina tomará una decisión muy importante 💥 Nos vemos a las 22:00h en 'GH VIP. El Debate' con @ionaramendi en @telecincoes #GHVIP8O pic.twitter.com/18TtCrHAhr — Gran Hermano (@ghoficial) October 8, 2023

¿Un engaño de Karina?

No obstante, tal y como han recordado algunos usuarios en redes sociales, lo de Karina podría ser todo un engaño. Y es que la cantante tiene concertados varios conciertos en el Teatro Bellas Artes de Madrid entre el 7 de noviembre y el 19 de diciembre. Y sus entradas han seguido a la venta pese a su entrada en ‘GH VIP’. ¿Tendría Karina pactada su entrada al reality y su abandono para darle caché al casting?