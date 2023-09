Karina pide abandonar ‘GH VIP 8’ tras la marcha de Oriana y este es el detonante

‘GH VIP 8‘ vive sus horas más bajas. Después de volver a bajar en audiencia, el reality está tocado en una Telecinco que no levanta cabeza. Pero más allá de las audiencias, el reality se enfrenta a varias pérdidas de concursantes que estaban dando mucho juego. A la expulsión de Luca Dazi se suma el abandono voluntario de Oriana Marzoli y podría sumarse uno más: el de Karina.

En los últimos días, Karina ya había hecho amagos de tirar la toalla por su mal estado físico y sus problemas de salud. No obstante, su salvación el martes por parte del público hacía que se viniera un poco arriba. Pero este jueves, tras sus nominaciones Laura Bozzo estallaba contra ella provocando una guerra entre ambas.

Eso hacía que Karina se viniera abajo y hablara precisamente con Oriana de abandonar el concurso esta semana consiguiera ser salvada por el público o no. Y es que la cantante vuelve a ser una de las nominadas de esta semana junto a Laura Bozzo, Álex Caniggia, Sol Macaluso, Michael Terlizzi y Jessica Bueno.

Karina, acusada de traicionada

Así, tras las nominaciones de Karina a Laura con 3 puntos, a Álex con 2 puntos y a Luitingo con 1 punto siendo sus mayores apoyos la casa estallaba contra la cantante. Y es que son muchos los que han tachado a Karina de traidora y le han hecho la cruz.

Este viernes, tras el abandono de Oriana Marzoli, Karina no se ha cortado nada al decir que ella seguirá sus pasos. «Ahora que sé que Oriana se ha ido yo también me voy a ir, abandonando ella me ha dado más fuerza para expresar el querer irme, aguantaré hasta el domingo por la prueba pero yo me voy de aquí», aseveraba.