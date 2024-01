El clamoroso recado de Karina en su visita a Motos en ‘El Hormiguero’: «Son dragones»

Este jueves, Karina acudió a ‘El Hormiguero’ para abrir su baúl de los recuerdos. La cantante se reunió con Pablo Motos para presentar su nuevo espectáculo teatral y tuvo tiempo para regalar algún que otro momentazo. Aunque la artista también se abrió sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, lo que de verdad sorprendió fue lo que dijo sobre Hacienda. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ terminó refiriéndose a esta como «dragones» de forma inesperada para Motos y el público.

La cantante jiennense está de gira, y es que a partir del 15 de enero vuelve a los escenarios de Madrid en ‘Yo soy Karina. La mujer tras la cantante’. La cita de la artista con su público en el Teatro de Bellas Artes de Madrid fue la excusa perfecta para reunirse con Pablo Motos. A partir de ahí, la entrevista estuvo llena de anécdotas, risas, y algún que otro momento en el cuál el público no daba crédito. La artista aseguró que en estos tiempos ser famoso no es «tan gordo» como cuando ella empezó,

«Creo que ahora con las redes sociales es algo más explosivo aún», matizó la artista, que aseguró tener una cuenta en Instagram con 80.000 seguidores», explicó Karina, que reveló también que en los últimos años había aumentado su número de followers. Fue entonces cuando Pablo Motos recordó uno de los vídeos virales de la artista en Instagram, en concreto uno dirigido a Putin. Sin saber cómo, la conversación derivó en un inesperado ataque por parte de la artista.

Lo que Karina piensa de Hacienda

Cuando Pablo Motos le preguntó por el vídeo en el que le pedía a Vladimir Putin que no apretase el botón, la cantante se pronunció sobre la repercusión. «Es muy difícil que llegue a Rusia. Si me llega una carta de Rusia, no la abro«, confesó la artista entre risas. Pero la anécdota de las cartas iría más allá con lo que estaba a punto de revelar al público de ‘El Hormiguero’.

Pablo Motos y Karina en ‘El Hormiguero’

«De hecho, no abro ninguna», continuó explicando Karina, que aseguró que le pide a su hija que le abra todas las cartas que le llegan. «Son dragones, sobre todo las que vienen de Hacienda», espetó la intérprete de ‘Las flechas del amor’ que dejó al público atónito ante su comparación. La ocurrencia de la invitada se saldó con varias risas cómplices entre ella y el presentador sin ir más allá.

Pero la cantante también se llegó a pronunciar sobre uno de los peores momentos de su vida, cuando su discográfica la echó. «Un nuevo director más joven, cuando tenía que renovar el contrato en septiembre me echó, me dijo que ya no renovaban horteritas«, explicó la artista, que aseguró que en un principio le chocó la decisión por su éxito en ventas. «Fue un golpe bajo, no esperado, no me esperaba eso precisamente porque vendía muchos discos«, continuó explicando.

El peor momento de la cantante

«Lo he pasado mal, pero he aprendido mucho, he aprendido a ser más paciente, a perdonar, a tener alegría, a sacar lo bueno de lo malo», apuntó Karina, que más tarde se pronunció sobre la importancia de cuidar la salud mental. «Es muy facil caer en depresión cada vez que te dicen ya te llamaremos… y la llamada no llega nunca, es muy injusto», sentenció la intérprete.

Aunque ahora asegura estar a gusto con su cuenta de Instagram y no necesitar de ninguna discográfica, en el programa, explicó que no fue un camino fácil hasta llegar a la paz. «Yo he buscado justicia. Creo que conmigo se ha hecho un silencio que no sé por qué, porque no creo haberle hecho daño a nadie. Yo he cantando para ser y hacer feliz a la gente», apuntó la eurovisiva.

También se sinceró sobre su episodio con la prensa del corazón y explicó como se arrepiente de algunas de sus decisiones. «Yo no sé gestionar. Me equivoqué. Lo que tenía que hacer es seguir cantando aunque fuera en locales pequeños, porque yo no soy una hormiga, soy una cigarra», confesó Karina, con una última ocurrencia que desató las risas en plató.