Miguel Frigenti sentencia a base de bien a Violeta Mangriñán por lo que suelta de ‘GH VIP’

Con ‘GH VIP’ a la vuelta de la esquina son muchos los rostros que se están manifestando sobre si participarán en la nueva edición del reality de Telecinco. La última en hacerlo ha sido Violeta Mangriñán, que ha asegurado que jamás ha visto el reality. Al ver sus respuestas, Miguel Frigenti ha explotado contra ella.

Todo ha sido a raíz de que una seguidora le preguntara a Violeta Mangriñán si participará en ‘GH VIP8’. «A ver… que no tengo nada en contra de este tipo de programas, solo faltaría, me conocisteis gracias a un par de ellos, pero en esta etapa de mi vida y después de tantos años como que va a ser que no«, empezaba contestando la influencer.

«Además, siempre me gustó Supervivientes y por eso fui, pero jamás he visto Gran Hermano y no es un formato que me haya llamado nunca la atención«, sentenciaba Violeta Mangriñán. Unas palabras que han hecho explotar a Miguel Frigenti contra la que fuera tronista de ‘Mujeres, hombres y viceversa’.

Miguel Frigenti, claro y rotundo contra Violeta: «Muy poco solidaria»

Y es que Miguel Frigenti siempre ha mostrado ser uno de los grandes fans de ‘Gran Hermano’. De hecho, su trayectoria en televisión comenzó como colaborador en los debates del reality. Por eso, el ver cómo Violeta Mangriñán ha hablado del programa que presentará Marta Flich ha hecho que no se haya podido quedar callado.

«Estas ‘influencers’ que, viniendo de donde vienen, sienten la necesidad imperiosa de dejar claro que no ven y que no concursarían en Gran Hermano, como si por ello fueran superiores a los que sí lo hacen, las hace bastante absurdas. Pero chica, ¿qué vacuna has descubierto?», empezaba a escribir Miguel Frigenti.

«Que ‘GH’ como formato está a mil años luz de tus contenidos en redes donde cuentas hasta el pedo que te tiras cada mañana y por eso tienes los seguidores que tienes. No eres premio nobel. Pesadas. Que estáis donde estáis por esos formatos de los que ahora os desvinculáis», prosigue diciendo.

«A ver que yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a querer hacer otras cosas pero es tan fácil como contestar: “estoy muy agradecida a estos formatos porque me han permitido llegar a donde estoy y les deseo muchísima suerte a todo el equipo y al programa”, y quedas como una reina», defiende el ex-colaborador de ‘Sálvame’.

«Esta manía de aclarar “yo ya estoy en otra liga”, cuando te diste a conocer en mujeres y hombres y en supervivientes, y hoy ganas lo que ganas gracias al impulso que te dieron estos formatos, es de ser muy osada, muy poco solidaria con los que te dieron la oportunidad, y muy absurda, porque como he dicho, vives de contar tu vida y la de tu familia minuto a minuto en tus redes. No eres más guay por no ver GH ni superior a los que entran. De hecho, algunos te ganan es esfuerzo y formación», concluye Miguel Frigenti.

