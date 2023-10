Netflix da una mala noticia al abortar su plan más barato en España y sube los precios

Desde hace un tiempo, no hay semana en la que Netflix no cope todos los titulares. La plataforma de streaming parece empeñada en ser noticia día sí y día también. Y generalmente nunca son buenas para sus usuarios y suscriptores. La empresa norteamericana explicó ayer sus resultados del tercer trimestre del año y, sorprendentemente, han sido mucho mejores de lo esperado. De hecho, sus datos no habían sido tan buenos desde el segundo trimestre de 2020, coincidiendo con los meses duros de la pandemia.

En los datos compartidos por la plataforma, Netflix ha contado con 8,76 millones de nuevos usuarios y ha obtenido cerca de 1.700 millones de dólares en beneficios. ¡Y todo ello después de iniciar su guerra contra las cuentas compartidas a principios de 2023! Y, aunque sus datos son muy buenos, eso no trae buenas noticias para sus usuarios. La compañía ha anunciado nuevas subidas de precio y la eliminación del Paquete Básico para nuevos usuarios en multitud de países.

Netflix, planeando nuevas subidas de precio.

Cambios inminentes en las tarifas

«Aunque en la mayoría de los casos hemos mantenido en pausa las subidas de precios al implantar el uso compartido de pago, nuestro planteamiento general sigue siendo el mismo. Una gama de precios y planes para satisfacer un amplio abanico de necesidades y, a medida que ofrecemos más valor a nuestros afiliados, de vez en cuando les pedimos que paguen un poco más”. Así explica Netflix sus cambios, que afectarán a varios países, entre ellos España.

Así según avanza Financial Times en Estados Unidos la plataforma va a subir 3 dólares su suscripción más cara, el Plan Premium. Este pasará a costar 22,99 dólares. Pero también afectará al plan más barato, que pasará de 9,99 a 11, 99 dólares. Por suerte, en España se mantienen los precios.

Pero todo parece indicar que no durante mucho tiempo. Porque por ejemplo, en Reino Unido y Francia, aunque no suben los planes de anuncios y el estándar, sí que lo harán con el Plan Básico (de 4,99 a 7,99 libras en Reino Unido; de 5,99 a 10,99 euros en Francia) y con el Premium (de 10,99 a 17,99 libras; de 13,49 a 19,99 euros).

En nuestro país sí que vamos a perder por el camino uno de los planes favoritos de los usuarios y sí, uno de los más baratos. El Plan Básico, que contaba con una sola visualización simultánea, y que cuesta 7,99 euros al mes, desaparecerá la semana que viene para nuevos usuarios de la plataforma. No solo en España, sino en Alemania, Japón, Australia, Brasil y México.

“Nuestro precio inicial es extremadamente competitivo con el de otros streamers y, por ejemplo, a 6,99 dólares al mes en Estados Unidos, es mucho menos que el precio medio de una entrada de cine”. Así que todo parece indicar que, pese a tener unos beneficios récord, Netflix sigue queriendo tensar la cuerda una poco más.

¿Qué pasa en España?

Como ya hemos dicho, en España se acabará el Plan Básico sin anuncios la semana que viene. Y, al parecer, Netflix pretende eliminar dicho plan ya que se debe a que el 30% de nuevos suscriptores de la plataforma han entrado en ella así.

Una estrategia que puede que le funcione a corto plazo, pero que lo único que genera es malestar en los suscriptores de las plataforma. La calidad de las producciones de Netflix ha decaído en los últimos años, y la guerra contra las cuentas compartidas no gustó a nadie. Aun así, los beneficios están presentes (seguramente una parte venga por los anuncios) y Netflix no piensa quitar el pie del acelerador… Al menos por el momento.

De llegar las mismas tarifas que hay en Francia, supondrían también un incremento en cuanto al precio que actualmente se paga en España. Pero, por ahora, no hay noticias de cuándo cambiarán esas tarifas en nuestro país.

Planes de Netflix Tarifa en España (octubre 2023) Nueva tarifa en Francia Con anuncios 5,49 euros 5,99 euros Básico 7,99 euros 10,99 euros Estándar 12,99 euros 13,49 euros Premium 17,99 euros 19,99 euros

Y lamentablemente no es la única plataforma de streaming que planea nuevas subidas (e incorporación de anuncios). Disney Plus ya ha avisado de sus subidas (el 1 de noviembre probará nuevas tarifas en Canadá). Y Amazon Prime Video también ha avisado de sus planes con anuncios.