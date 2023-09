Amazon Prime Video incluirá anuncios desde esta fecha y sube los precios para evitarlos

Las plataformas de streaming y la televisión en abierto comienzan a parecerse más que nunca. Si huimos de lo segundo para poder acceder a un catálogo más amplio y, sobre todo, para escapar de la publicidad, ahora tendremos que pensarlo dos veces. Porque los anuncios han llegado para quedarse. Ya lo anunció Netflix. Después le llegó el turno a Disney Plus. Y ahora le toca a Amazon Prime Video que, a través de un comunicado en su página web principal, ha informado de que habrá publicidad para ver su contenido. Pero no todo son malas noticias o, al menos, no tan malas. Amazon informa de que habrá un pago extra para librarse de los anuncios.

«Para continuar invirtiendo en contenido atractivo y mantener la inversión en el tiempo, empezando en 2024, las series y película de Prime Video contendrán anuncios limitados», reza el comunicado de la empresa. Prometen «tener una cantidad significativamente menor de anuncios que en televisión y otros servicios de streaming«. Y además, avisan que enviarán «un email a los usuarios Prime varias semanas antes de que los anuncios se añade en Amazon Prime Video con información sobre cómo suscribirte a la opción ad-free«.

¿En qué fecha llegarán los anuncios a Amazon Prime Video?

Según la plataforma, esta opción aparecerá a partir de 2024, Primero Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá. Tras implementarlo en estos países, llegará el turno, también en 2024, de España, Francia, Italia, México y Australia.

¿Cuánto costará la opción sin anuncios de Amazon Prime Video?

Por ahora, solo sabemos el precio final en Estados Unidos. Si quieres que tu suscripción esté libre de publicidad, deberás pagar 2,99 dólares extra para tener esa opción. En España, la suscripción mensual es de 4,99 euros, por lo que se espera que esos 2,99 dólares se traduzcan en 2,99 euros, o quizá un poco más. Por ahora solo nos queda esperar.

¿Qué contenido ver en Amazon Prime Video?

Entre las series más destacadas de este mes de septiembre, encontramos ‘The Continental‘, la serie precuela del universo de John Wick, o el spinoff de ‘The Boys’, con el título de ‘Gen V’. Amazon Prime Video sigue apostando por contenido de calidad. Ahora solo queda confirmar que esta decisión de añadir publicidad es buena. A Netflix, por ahora, le ha ido bastante bien.