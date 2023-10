Luitingo se encara a Ion Aramendi en pleno directo de ‘GH VIP’: «No busques donde no hay»

La casa de ‘GH VIP‘ es un auténtico hervidero. La tensión entre los concursantes está a la orden del día y eso se nota cuando los famosos se enfrentan a la pérdida de dinero en el bote final como ha vuelto a ocurrir este domingo en el debate con Ion Aramendi. Cabe recordar que el programa ha incorporado como novedad las reducciones al premio a cambio de suculentas tentaciones.

Una de ellas es la repesca en la que uno de los concursantes de la casa puede elegir si reducir 25.000 euros del premio final a cambio de que el recién expulsado/a regrese. Esto mismo ha sucedido hace unos días cuando Zeus Montiel ha recuperado a Susana Bianca a cambio de dicha cantidad. Un movimiento que, a pesar de las críticas, no ha crispado en exceso a los compañeros como cabía esperar.

Sin embargo, el premio final sigue bajando debido a las nuevas pruebas a las que ‘GH VIP’ enfrenta a sus concursantes. La última reducción ha sido de 500 euros después de que Carmen Alcayde no lograse superar una de las pruebas planteadas por la organización como así indicó Ion Aramendi en el sexto debate.

Un hecho que ella misma ha explicado: «Nos han puesto con los ojos tapados y he pensado que eran tarántulas, cucarachas, nos han chupado, mordido los pies… pensaba que era un cerebro, he sacado los pies sin querer y he perdido 500 euros. Perdón, pensaba que habían pasado sesenta segundos. Lo siento, lo he intentado aguantar».

Estas palabras no le han bastado a algunos compañeros como Luitingo que criticó su error. «Ion, yo con esto puedo traer a mi padre para acá», ha ironizado el cantante. Esto ha provocado que Ion Aramendi haya intervenido al apuntar: «Me da la sensación de que reaccionáis más con 500 euros que con 25.000». Todo un dardazo ante el que el concursante no se ha quedado callado. Luitingo no se ha cortado al encararse así: «Hemos dicho que no pasa nada. No busques donde no hay».