Las cámaras de ‘GH VIP 8’ pillan por error una escena prohibida vista en el 24 horas

Este jueves 26 de octubre, Telecinco ha emitido una nueva gala de ‘GH VIP 8’ que acabó con Luitingo como expulsado y con Jessica Bueno enfrentándose a todos sus compañeros. Sin embargo, apenas unas horas antes de que diese comienzo la gala, los seguidores del 24 horas pudieron contemplar una escena que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Los espectadores del 24 horas de ‘GH VIP‘ estaban viendo cómo se preparaban los concursantes para la nueva noche de expulsiones y nominaciones. En un momento dado, un usuario de X, antes Twitter, captaba una de las escenas más censuradas por el programa durante las últimas ediciones.

Y es que la ley antitabaco de 2010 prohibía emitir imágenes de personas fumando en televisión. A raíz de esto, a partir de ‘Gran Hermano 12’, el tabaco desaparecía del reality de Telecinco. Los cigarros fueron un elemento clave en varias ediciones, y para conseguirlo tenían que gastar dinero del presupuesto semanal para comida. Lo que generó algunos conflictos entre los concursantes fumadores y los que no lo eran.

El 24 horas de ‘GH VIP’ capta una de las escenas más censuradas

Sin embargo, a partir de ese momento, el tabaco desapareció por completo. Pero los concursantes seguían fumando en una pequeña sala sin cámaras. Desde entonces, para decir que van a fumar, los concursantes utilizan la expresión «ir a la playa». Allí, no pueden ir acompañados y deben fumar en un pequeño cuarto en el que no puede suceder nada porque no puede ser emitido.

Este jueves, antes de la gala, en el 24 horas de ‘GH VIP’ se les ha escapado un plano en el que se puede ver a Laura Bozzo fumando en la famosa «playa». La peruana tampoco había cerrado la puerta del cuarto habilitado para fumar, por lo que los espectadores del canal de Mitele pudieron verlo, capturarlo, y difundirlo por las redes sociales.