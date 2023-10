Avance del capítulo 208 de ‘La Promesa’ del miércoles 11 de octubre con el marqués en jaque

Tras consolidarse como la serie más vista de las sobremesas, ‘La Promesa‘ intenta hacerse un hueco en su nuevo horario. Y es que cabe recordar que tras la llegada de ‘La Moderna’, La 1 ha optado por emitir la nueva ficción en sobremesa y retrasar la serie protagonizada por Ana Garcés hasta las 17:30 horas, algo que ha llevado a perder progresivamente espectadores.

Esta semana ‘La Promesa’ seguirá ofreciéndose en su nuevo horario aunque sufrirá un parón en su emisión con motivo del festivo del día de la Hispanidad. Así, La 1 ha optado por dar descanso tanto a la serie de Bambú Producciones como a ‘La Moderna’ y ofrecer cine en su lugar.

En el capítulo de ‘La Promesa’ emitido este martes, la Marquesa ha ordenado que Lope abandone su labor como cocinero y regrese a su puesto de lacayo. Todo después de que Catalina y Pelayo intenten convencer al Marqués para fabricar mermeladas a gran escala para exportarlas por toda la Península.

Por su parte, Jimena sigue embarcada en su mentira, pero la situación es cada vez más insostenible, tanto a nivel físico como psicológico. Mientras Jana sigue convencida de que Ramona no se fue por voluntad propia de Luján.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 208 de ‘La Promesa‘ que La 1 emitirá este miércoles 11 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 208 de ‘La Promesa’: Alonso podría enfrentarse a la marquesa

Jana y Manuel en ‘La Promesa’.

Abel pide a Jimena prudencia y paciencia. Fingir el malogro del embarazo no es algo que se pueda preparar en un instante. Aun así, Jimena le urge para que no se demore, está harta. Manuel sigue sin enfrentar a su madre por la desaparición de Ramona. Curro le da una clave a Jana: si Manuel afirma que él encontró el abanico en la cabaña, Cruz no tendrá más remedio que encarar la verdad. Catalina habla con su padre para que interceda por Lope para que regrese a su puesto de cocinero. ¿Se enfrentará el marqués a su mujer?

Pelayo, por su parte, deja más que patente su admiración (o algo más) por Catalina después de hablar con Manuel. Y la verdad es que los dos tienen mucho en común para formar una bonita pareja. Para sorpresa de Alonso, Lorenzo consigue autorización de Margarita y de Cruz para celebrar una timba de póquer en La Promesa. Pía sigue postergando la firma del acuerdo con la marquesa. Por un lado, desea lo mejor para Dieguito… Pero el regreso de Petra ¿no es un precio muy alto a pagar?