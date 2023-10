‘La Moderna’ se desploma a mínimo histórico en TVE y lastra a ‘La Promesa’ alarmantemente

‘La Moderna‘, la nueva serie de época de TVE, no está siguiendo el mismo camino de ‘La Promesa’. Su estreno ya fue frío en horario de máxima audiencia y, aunque se le ha protegido en detrimento de la ficción de Bambú al colocarla a las 16:30 horas, lo cierto es que no levanta cabeza.

La estrategia de programación que antaño funcionaba no ha resultado efectiva. Todo lo contrario. ‘La Moderna’ no solo no ha conseguido retener a la audiencia que fielmente veía ‘La Promesa’ de 16:30 a 17:30, sino que además está dando lugar a que la ficción protagonizada por Ana Garcés se esté desinflando preocupantemente.

‘La Moderna’ no ha logrado el doble dígito en ninguna de las emisiones que lleva en antena en TVE. Es verdad que en cualquier serial es importante tener paciencia y darle tiempo para que poco a poco se vaya consolidando en la parrilla. Sin embargo, la tendencia está siendo muy opuesta a lo que cabe esperar.

La serie no detiene la bajada de seguimiento y, tras anotar su peor dato la pasada semana (8,1%), este lunes ha vuelto a firmar un mínimo histórico con un mal 7,8% de share y poco más de 600 mil espectadores. En otras palabras, esta franja horaria ha bajado más de cuatro puntos y 400 mil televidentes con respecto a ‘La Promesa’, que en ese mismo horario se había asentado por encima del 12% de share mayoritariamente con casi 1,2 millones de fieles a diario.

🛋️​🍵​ En la tarde de ayer #LaModerna @LaModerna_tve en @la1_tve registró 1.486.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



🙌🏽 La serie producida reunió 677.000 espectadores de media y el 7.8% de cuota de pantalla. #Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/aHNAzIMgsC — Barlovento Comunicación (@blvcom) October 10, 2023

En definitiva, una caída muy alarmante que está teniendo consecuencias colaterales para ‘La Promesa’ ahora que se emite de 17:30 a 18:30. Durante los días en los que se programó doble entrega, el segundo capítulo de la tarde se elevó a máximos, pero desde que su telonera es ‘La Moderna’ las cosas han cambiado drásticamente.

Desde entonces, la serie ha ido perdiendo fuelle y ya son dos dias en los que no ha llegado al millón de espectadores. Algo que no pasaba desde hace meses. El episodio de este lunes acusó el mínimo histórico de ‘La Moderna’ con 900 mil seguidores y un 11,6% cuando era habitual que en el horario de 17:30 a 18:30 ‘La Promesa’ superara ampliamente el 13% o incluso el 14%.

👒 #LAPROMESA @lapromesa_tve firmó 1.365.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



➡️ Congregó a un 915.000 espectadores de media y el 11.6% de cuota.#Audiencias 📺 📊 pic.twitter.com/9mnh6f7b0l — Barlovento Comunicación (@blvcom) October 10, 2023

En fin, los datos hablan por sí solos y, sin género de dudas, deberían invitar a reaccionar y a reconsiderar esta estrategia de TVE que ha resultado claramente fallida, devolviendo a ‘La Promesa’ a su horario primigenio antes de que sea demasiado tarde.