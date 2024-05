Avance semanal ‘La Promesa’ del 13 al 17 de mayo: Un terremoto impredecible y tres posibles marchas

‘La Promesa‘ regresa esta próxima semana con la emisión de cinco nuevos episodios. La serie diaria de TVE va a vivir una revolución en sus tramas y anuncia un desconcertante terremoto donde «ha llegado el momento de la verdad», sin saber aún por donde pueden ir los tiros exactamente. A lo que seguro asistiremos es a uno de los momentos más esperados por los fans de la ficción: la pedida de matrimonio de Manuel a Jana.

En el último capítulo, vimos al marqués montando en cólera, tras confesar Pelayo que usó el negocio de las mermeladas como una tapadera para el tráfico de armas y que Mr Cavendish era realmente un traficante, y Alonso a punto estuvo de agredirle. Le ordenará marcharse de palacio mientras Catalina lograba que su padre cambiara de postura a pesar de su alta traición.

Además, Alonso y Cruz exigían explicaciones a Lorenzo tras descubrir que también estaba inmerso en el negocio de las armas, pero él se defendió con una de sus mentiras, asegurándoles que entró en ese mercadeo para proteger a Pelayo y a La Promesa de las amenazas de Cavendish.

Mientras, Blanca Palomar decidía involucrarse en la vida de su amigo Manuel y lo hará poniéndole las cosas mucho más fáciles para estar con Jana y dinamitar por completo esa pared invisible que se ha levantado entre ellos tras el suicidio de Jimena. Así, el joven heredero se presenta en la habitación de Jana prometiéndole que está dispuesto a todo por ella y a dejar llevarse por el corazón sin importarle los obstáculos y las consecuencias.

En paralelo, Alonso se enteraba de algo relacionado con los intereses de Curro que va a cambiar por completo la situación en palacio. Rómulo le contó al marqués que miembros del servicio encontraron en su habitación unos recortes de prensa inquietantes y le pide al señor que los vea con sus propios ojos.

Acto seguido, el marqués encaró a Curro y le pidió explicaciones por esos recortes sobre la guerra de Europa y un mapa de Francia con rutas de todos los frentes de la guerra. Acorralado, el muchacho confesó que tienen una razón de ser: va a luchar en la guerra en el bando de los franceses.

Descubre cómo van a desarrollarse las principales tramas de la ficción diaria de TVE en los capítulos del 354 al 358 que La 1 ofrecerá del lunes 13 al viernes 17 de mayo a las 17:30 horas:

Capítulo 354 de ‘La Promesa’

Curro quiere marchar a combatir a la guerra de Europa. Esta revelación impacta en La Promesa por sorprendente y descabellada. Ni Alonso ni Rómulo ni la mismísima Jana son capaces de hacer cambiar de opinión al muchacho, que está convencido de su decisión. Cuando Martina se entera, su dolor es indescriptible. Manuel trama algo con Blanca Palomar, para desagrado de su madre. Cruz chantajea a Pelayo con contar la verdadera historia de cómo llegó al palacio.

El conde se ve obligado a ceder a las pretensiones de la Marquesa. Petra descubre que Pía continúa con su hijo en La Promesa y Ricardo promete resolver el problema. Lope se muestra inseguro con Salvador por que Santos ronde a Vera. El nuevo lacayo cambia de estrategia y decide disculparse con la doncella por su actitud, un acercamiento que parece relajar las cosas entre ellos.

Capítulo 355 de ‘La Promesa’

El interés de Santos hacia Vera persiste. Salvador es testigo de ello y malinterpretará la situación. Además, Salvador sigue preocupado por la marcha de María Fernández y se dará cuenta de que las verdades a medias no llevan a ningún lado. La decisión de Curro de ir a la guerra no ha dejado indiferente a nadie. A excepción de Lorenzo y Cruz, todo el mundo intenta hacerle entrar en razón, pero la convicción del muchacho es inamovible. Catalina y Pelayo tendrán un acercamiento definitivo, pero ella no se espera que Cruz mueva ficha para alejarla de su negocio.

Capítulo 356 de ‘La Promesa’

Jana no piensa permitir que Curro marche a la guerra de Europa, por lo que media para que Salvador intente quitarle esta idea de la cabeza hablándole de su propia experiencia. Manuel también lo intentará y descubrirá quién está realmente detrás de la decisión del muchacho. Catalina, en un intento desesperado por mantener el negocio de las mermeladas, pide el dinero de las armas a Pelayo para expandir la empresa.

Mientras, Cruz intenta por todos los medios que Alonso desautorice a Catalina para seguir al frente de todo. Candela ha vuelto de casa de Antoñito, convencida de que Norberta volverá para contarles qué es lo que realmente le pasa a Virtudes. Tras varios intentos de flirteo, Santos se descubre ante Vera como conocedor del gran secreto que ella guarda desde su llegada a La Promesa.

Capítulo 357 de ‘La Promesa’

Santos parece saber más que nadie sobre el pasado de Vera, y será él quien imponga una cuenta atrás a la doncella para decir la verdad. La verdad es lo único que quieren Simona y Candela sobre Virtudes. Las cocineras recibirán una carta de Norberta que podría acercarlas a ella. Cruz sigue vigilando de cerca a su hijo, sin importarle que Manuel esté cada vez más harto de la manía persecutoria de su madre. Los sentimientos de Jana por Manuel son reales y muy fuertes, pero las dudas empiezan a asaltar a la doncella.

Capítulo 358 de ‘La Promesa’

Blanca Palomar anuncia a los marqueses que se va de La Promesa. Pelayo le cuenta a Catalina que le dio el dinero de las armas a Lorenzo y esta se lo reclama al capitán sin éxito. Martina insiste en que Curro, que anuncia que se marchará en breve, no puede ir a la guerra y él la confronta con la realidad. Vera reconoce ante Santos toda la verdad y rechaza a Lope, que está desconcertado.

Norberta se presenta en el palacio para hacerle a Simona y Candela una gran revelación sobre Virtudes. Petra tiene un gran enfrentamiento con sus compañeros y Rómulo decide tomar cartas en el asunto. Vuelve María Fernández de visitar a los duques de Abrontes y todos le preguntan qué es lo que finalmente ha decidido. ¿Se irá de La Promesa?