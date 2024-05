Laura Matamoros acaba de rematar a Gorka ante lo confirmado de la polémica con Marieta en ‘SV’

Laura Matamoros ha desvelado nuevos detalles sobre la supuesta infidelidad de Gorka Ibarguren a su novia en ‘Supervivientes 2024‘. El pasado jueves La Palapa saltó por los aires cuando Kiko Jiménez puso en entredicho la relación de Gorka con su novia debido a un supuesto acercamiento con Marieta. De hecho, el concursante aseguró que ambos se habían besado. Una versión que ambos negaron tajantemente, pero que Laura Matamoros se ha encargado de reforzar.

A través de una conexión dominical, Laura Matamoros ha compartido: «Lo que dicen que ha pasado… Es algo que llevábamos comentando en playa desde el día que llegué y prácticamente Ángel fue el primero que soltó la bomba y que le dijo a Gorka «love is in the air«. De igual manera y con tono firme, la ahora exconcursante ha añadido: «Tanto Aurah como Kiko, como el resto de los compañeros hemos visto cosas que si fuese mi novio no perdonaría. Personalmente creo que son faltas de respeto en una relación. Es lo que creo que no debe pasar«.

Lejos de quedarse callada, Laura Matamoros ha proseguido lanzándole un directísimo mensaje a Gorka Ibarguren: «Perro ladrador, poco mordedor. Mucho se alardea de que «Andrea, te quiero, te amo». Y luego…». «Eso es una acusación fuerte ya que has dicho que son cosas que no tolerarías de tu pareja, ¿qué cosas has visto?», le ha preguntado la presentadora, ante lo que Laura ha dado más detalles sobre la relación entre Gorka y Marieta.

«Besos y abrazos., no solamente en la mejilla, sino en comisuras. Marieta se ponía muy celosa cada vez que Gorka se acercaba a mí o me abrazaba. Le preguntaba constantemente por qué no me has venido a ver hoy o ciertas cosas que parece más una relación, más una relación de pareja que de amistad«, ha contestado Laura Matamoros dejando sin palabras a los seguidores del reality.

Laura da la razón a Kiko Jiménez sobre Gorka y Marieta: "Andrea tiene motivos para preocuparse. A lo mejor son pareja abierta"



🏝 #ConexiónHonduras10

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/0wsG7PeCxE — Supervivientes (@Supervivientes) May 12, 2024

Laura Matamoros dispara contra Marieta y la pone en la picota

Además de avanzar información, Laura Matamoros ha cargado contra Gorka por su actitud: «Sinceramente, soy totalmente honesta. Kiko tiene toda la razón. Hay veces que se nos escapan cosas porque no a todo llegamos y hay muchas personas que se excusan mucho en decir te quiero, pero al final no solo es un te quiero, sino que hay que demostrarlo y creo que no lo está demostrando».

La joven no se ha quedado callada puesto que Sandra Barneda ha proseguido preguntándole: «¿Tiene según tú Andrea, la novia de Gorka, motivos para preocuparse?». «Sí. Yo y muchos de mis compañeros que creo que deberían ser honestos con el programa con Gorka y con el programa y deberían decirlo. Creo que Marieta está jugando un papel importante y contar la verdad porque se debe a esto», ha enfatizado la que ha sido compañera de Kiko Jiménez.

Así pues, Matamoros ha defendido la postura de su íntimo amigo en el reality. «Será muy vehemente, pero mentir, no miente y es un participante clave para seguir y contar eso». «Aurah no miente y Ángel en su día avisó. A gorka le dije «ten cuidado porque se ven las cosas»». Finalmente, Laura ha concluido su intervención asegurando: «He visto cosas que hacen indicar una relación más allá de lo que nos hacen ver… A lo mejor son pareja abierta. No lo sé, Sandra».