Ana Garcés, Jana, destapa su verdadera relación con Manuel fuera de ‘La Promesa’

Ana Garcés y Arturo Sancho, en el papel de Jana Expósito y Manuel de Luján, son dos de los protagonistas de ‘La Promesa’, la serie de TVE que ha alcanzado el título de ‘fenómeno fan’ y que, sin duda, ha sido la revelación del 2023. Los propios actores se han confesado desbordados ante tanta repercusión.

En declaraciones recientes para Vanitatis, la actriz admite que «es algo muy impactante» y que, a priori, se escapaba a su entendimiento. «Al principio no entendía muy bien por qué querían fotos conmigo o verme, pero ahora lo vivo con muchísima ilusión porque he comprendido que nuestro trabajo es meternos en casa de la gente todas las tardes y entonces es normal que les haga ilusión ver a las personas que ven todas las tardes», afirma.

En ese sentido, Ana Garcés revela que una de las preguntas más recurrentes cuando le paran por la calle es saber qué va a pasar con Jana y Manuel en ‘La Promesa’ y si su tormentosa e imposible historia de amor acabará en final feliz. «Eso me anima mucho a seguir trabajando», agradece.

Y a propósito de esa apasionante trama con Arturo Sancho (Manuel), la intérprete ha hablado abiertamente de cómo es su relación en el rodaje y fuera de él. «Arturo y yo somos dos personas totalmente diferentes, pero parecemos hermanos, tenemos una relación pique en la que él es muy intenso y ama todo lo que hace y todo lo expresa, y yo le digo: ‘¿Pero puedes dejar de expresar y ayudarme a esto o a lo que sea?’. Es un poco como mi hermano mayor», asevera.

Ana Garcés habla del duro proceso para preparar el personaje de Jana en ‘La Promesa’

En otro orden de cosas, Ana Garcés ha dilucidado lo duro y laborioso que es trabajar en una serie de las características de ‘La Promesa’, especialmente por la exigente preparación que requiere su personaje. «Tardo casi una hora para llegar a ser Jana. El pelo es un proceso muy largo, es una cosa muy minuciosa, y luego todos los procesos de maquillaje y todos los procesos de vestuario, que tienes mil capas, el corsé, las enaguas…», detalla.

«Al principio me sentía muy extraña vestida con todo, ahora estoy muy acostumbrada y a veces cuando me quiero dar cuenta lo llevo todo puesto y pienso: ‘Pero, bueno, ¿quién soy?’. Y me da un poco de vergüenza», añade la actriz.